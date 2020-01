Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Montag: Die Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die Brexit-Abstimmung im britischen Parlament markieren bei den Stimmungsindikatoren den Wendepunkt nach oben, so die Analysten der DekaBank.Donnerstag: Das Bruttoinlandsprodukt der USA dürfte im Schlussquartal von 2019 ähnlich ausgeprägt gewachsen sein wie in den beiden Quartalen zuvor. Insbesondere der Außenhandel dürfte hierzu beigetragen haben. Hingegen habe der private Konsum weiter an Dynamik verloren und die Unternehmensinvestitionen seien vermutlich nur leicht angestiegen. Offenkundig habe die US-Wirtschaft im Vergleich zu 2018 an Dynamik verloren. Einerseits habe das Vorjahr von einer Unternehmenssteuersenkung profitiert und die Geldpolitik sei weniger restriktiv gewesen. Darüber hinaus habe auch die globale Abschwächung ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl sei hiervon die US-Wirtschaft relativ unbescholten geblieben, was wiederum im Nachhinein zu den größeren makroökonomischen Überraschungen des Vorjahres gehöre.Freitag: Am 31. Januar um 23 Uhr britischer Zeit werde das Vereinigte Königreich aus der EU austreten. Damit sei dem britischen Premierminister Johnson der geordnete Brexit (vorerst) gelungen. Das bedeute, dass ab Februar die Übergangsphase für Verhandlungen der künftigen Beziehungen beginne. Dabei verbleibe das Königreich im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion mit der EU. Deshalb wolle Johnson nur die Mindestdauer der Übergangsphase bis 31. Dezember 2020 einhalten und sich danach komplett von der EU loslösen. Erst dann könnte er weltweit eigene Handelsverträge abschließen. In der Kürze der Verhandlungszeit mit der EU sei nicht mit einem umfangreichen Freihandelsabkommen, sondern nur mit einem Teilabkommen, etwa zum freien Warenhandel, zu rechnen. Das Risiko eines No-Deal-Brexits zum 1.1.2021 scheine gering, bestehe aber. (27.01.2020/ac/a/m)