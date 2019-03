Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sonntag: Die Gefahr einer deutlichen Abschwächung der chinesischen Wirtschaft zählt zu den wichtigsten Risikofakten für die globale Konjunktur, so die Analysten der DekaBank.Freitag: Seit November 2017 befinde sich die deutsche Industrie in einem Abschwung, der im zweiten Halbjahr 2018 in eine Industrierezession gemündet habe. Auch im Januar habe diese Schwächephase angehalten, allerdings auch durch Sonderfaktoren bedingt. Neben den WLTP-Prüfverfahren auf Emissionen und Verbrauch bei Kraftfahrzeugen sei es zu streikbedingten Produktionsstopps gekommen: Streiks in Ungarn hätten die Produktion in deutschen Produktionsstätten stillgelegt. Da die Streiks Ende Januar beendet worden seien, sei nun mit einem Rückprall zu rechnen. Zu diesem hätten sich witterungsbedingte Impulse für die Bauwirtschaft gesellt, sodass die deutsche Produktion im produzierenden Gewerbe im Februar angestiegen sein sollte.Freitag: Die letzten beiden US-Arbeitsmarktberichte seien durch Sonderfaktoren geprägt gewesen. So habe die US-Haushaltssperre im Januar die Arbeitslosenquote nach oben verzerrt. Anschließend habe der ungewöhnlich kalte Februar den Beschäftigungsaufbau stark belastet. Damit würden sich die auf den ersten Blick widersprüchlichen Daten vom Februar erklären lassen, als die Arbeitslosenquote trotz eines extrem schwachen Beschäftigungsaufbaus deutlich gesunken sei. Mit nachlassender Wirkung der obigen Sonderfaktoren sollten die Verzerrungen bei den Arbeitsmarktdaten schwinden. Für März würden die Analysten der DekaBank einen Beschäftigungsaufbau um 175.000 neuer Stellen sowie eine bei 3,8% stagnierende Arbeitslosenquote erwarten. Die Lohndynamik, die im Februar mit einer Jahresrate von 3,4% den höchsten Stand seit April 2009 erreicht habe, dürfte dieses Niveau halten können. (29.03.2019/ac/a/m)