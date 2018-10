Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dienstag: Die europäische Wirtschaft erreichte im zweiten Quartal 2018 ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4%, so die Analysten der DekaBank.Mittwoch: Die Analysten der DekaBank würden davon ausgehen, dass die Inflation im Euroraum im Oktober nochmals leicht auf 2,2% gegenüber dem Vorjahresmonat zugenommen habe. Gespeist werde die Teuerung zum einen vom starken Anstieg des Ölpreises, der sich in den Verbraucherpreisen vor allem bei Heizöl, aber auch bei Diesel und Benzin bemerkbar mache. Zum anderen würden sie mit einer wieder etwas höheren Kerninflation von 1,0% rechnen. Vor Jahresfrist sei der Preisauftrieb außergewöhnlich schwach gewesen, sodass Basiseffekte bei der Kernrate den Weg nach oben nun vergleichsweise leicht machen würden. Die seit Jahresanfang etwas stärker steigenden Löhne sowie die Erwartung höherer Absatzpreise, die die Unternehmen in verschiedenen Umfragen äußern würden, dürften für den notwendigen Schub sorgen.Freitag: Langsam würden sich die ersten Ermüdungserscheinungen andeuten: Der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober dürfte bestätigen, dass sich die Wirtschaft weiterhin auf einem robusten Wachstumspfad befinde. Allerdings würden die bislang für diesen Monat vorliegenden Frühindikatoren eine leichte Verlangsamung des Expansionstempos andeuten. Darüber hinaus würden verschiedene Hurrikane durch die Makrodaten wirbeln: So sei der Beschäftigungsaufbau im September durch Hurrikan "Florence" beeinträchtig worden, während im Oktober Hurrikan "Michael" gefolgt sei. Der sonst übliche positive Nachholeffekt verschiebe sich demnach auf November. Die Arbeitslosenquote dürfte nach dem Rückgang im Vormonat nun bei 3,7% verharren. (26.10.2018/ac/a/m)