Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Jahresveränderungsrate der Verbraucherpreise in UK dürfte im November ihren Zenit erreicht haben und wir erwarten für Dezember einen leichten Rückgang in der Headline-Rate, so die Analysten der DekaBank.Mittwoch: Die kanadische Zentralbank BoC dürfte auf ihrer ersten Sitzung in diesem Jahr ihren Leitzins um weitere 25 Basispunkte auf 1,25% anheben. Die erneute Anhebung sei mehr als nur eine Fortführung der geldpolitischen Straffung von 2017. Denn im vergangenen Jahr sei es der BoC nur um die Rücknahme von zwei Versicherungsschritten des Jahres 2015 gegangen. Somit würde die BoC mit diesem Schritt sehr viel mehr als bislang ihren Willen bekunden, ihre Geldpolitik wieder in normaleres Fahrwasser zu lenken. Für einen Zinsschritt bei diesem Treffen spreche, dass die drei Inflationsmaße der BoC zuletzt auf der oberen Seite überrascht hätten und die Arbeitslosenquote im Dezember 2017 mit 5,7% auf den niedrigsten Stand seit Ende 1974 gesunken sei.Donnerstag: Obwohl die chinesische Führung mit den Bemühungen um eine Eindämmung des Schattenbankenmarktes und den Abbau von Überkapazitäten in Teilen der Industrie eher restriktiv agiere, sei die konjunkturelle Dynamik im vierten Quartal robust geblieben. Darauf würden die vorliegenden Monatszahlen sowie die Äußerung von Ministerpräsident Li Keqiang hindeuten. Er erwarte für das Gesamtjahr 2017 eine Wachstumsrate von 6,9%. Für das vierte Quartal erwarte man daher eine BIP-Wachstumsrate von 6,8% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Nach inoffiziellen Informationen solle das Wachstumsziel für 2018 erneut bei 6,5% liegen. Da die Wirtschaft mit Schwung in das neue Jahr gegangen sein dürfte, erscheine dieses Ziel gut erreichbar. (12.01.2018/ac/a/m)