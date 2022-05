Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland - ZEW-Umfrage (Dienstag, 10. Mai 2022): Mit der Konjunktur in Deutschland und ihren Perspektiven ist es nicht am besten bestellt, so die Analysten der DekaBank.USA - Verbraucherpreise (Mittwoch, 11. Mai 2022): Sei in den USA im März der Inflationshochpunkt mit 8,6% erreicht worden? Die Verbraucherpreise dürften im April lediglich um 0,2% gegenüber dem Vormonat angestiegen sein - der geringste Preiszuwachs seit Januar 2021. Die Inflationsrate werde hierdurch von 8,5% auf 8,1% sinken. Hauptverantwortlich hierfür sei die Entwicklung der Energiepreise, die im März bedingt durch den Krieg in der Ukraine um 11% gegenüber dem Vormonat angestiegen und im April im Bereich von etwa 3% gefallen seien. Weiterhin aufwärtsgerichtet sei die Inflationsentwicklung in den Bereichen Nahrungsmittel sowie Mieten. Lasse man diese drei Hauptgruppen außen vor, dann niehme die Inflationsrate sogar zum zweiten Mal in Folge ab.Vereinigtes Königreich - Bruttoinlandsprodukt (Donnerstag, 12. Mai 2022): Im Vereinigten Königreich dürfte sich die dynamische Erholung nach den Corona-Belastungen im ersten Quartal dieses Jahres noch fortgesetzt haben. Für das Bruttoinlandprodukt würden die Analysten der DekaBank eine kräftige Zunahme um 0,9% gegenüber dem Vorquartal sowie das Erreichen des Vor-Corona-Niveaus erwarten. Doch im weiteren Jahresverlauf werde die Wachstumsdynamik deutlich nachlassen. Hohe Inflation, die nach 7,0% im März auf 10% zum Jahresende zunehmen dürfte, schmälere im Prognosezeitraum die Kaufkraft der Briten enorm. Zusätzlich würden auch Leitzinserhöhungen der Bank of England dämpfend auf den Wachstumsausblick wirken. So dürfte zum Jahresende sogar eine Schrumpfung dem kräftigen Quartalswachstum vom Jahresanfang gegenüberstehen. (09.05.2022/ac/a/m)