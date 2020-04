- Sicherlich hätten die Kontaktbeschränkungen schwere Folgen für die Weltwirtschaft. Doch die neuen Kommunikationstechnologien würden die Arbeit von zu Hause so einfach wie noch nie machen. In den Industrieländern mit ihrer Ausrichtung auf den Dienstleistungssektor ist die Kontinuität der Wirtschaftsaktivität gewährleiste, soweit körperliche Anwesenheit nicht zwingend erforderlich sei. Noch vor fünf oder zehn Jahren hätten die Kontaktsperren die Weltwirtschaft mangels großflächiger technischer Lösungen sehr viel stärker getroffen.



- Der internationalen Gemeinschaft gelinge bisher kaum eine koordinierte Reaktion auf die Gesundheitskrise. Im Kleinen habe sich der Zusammenhalt jedoch verstärkt. Es gebe zahllose persönliche oder gemeinsame Initiativen, beispielsweise im Bereich der Gesundheit. Die Geschichte habe zudem gezeigt, dass auch die Europäische Union in Krisen stärker werde und sich die politischen Positionen verschieben würden. Die Lockerung der Maastricht-Kriterien sei ein erster Schritt zu einer einheitlicheren Haushaltspolitik. Die Einführung von Corona-Bonds oder die Nutzung des Europäischen Stabilitätsmechanismus könnte ein noch größerer Schritt zu einer stärkeren Haushaltssolidarität der Mitgliedsstaaten sein.



- Der Ölpreisverfall, der durch einen kombinierten Schock aus Angebotswachstum und Nachfragerückgang bedingt sei, sei in erster Linie für die Umwelt beunruhigend, denn fossile Energieträger würden gegenüber erneuerbaren Energien nun wirtschaftlich wettbewerbsfähiger. Beim Wiederanlaufen der Wirtschaft werde die Nachfrage jedoch zweifellos schneller steigen als die Förderung, die sehr träge reagiere. Dies könnte zu einem kräftigen Anstieg der Ölpreise führen und die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltiger Energien wieder erhöhen.



Überdies sei wie in jeder Krise ein Prozess der schöpferischen Zerstörung zu beobachten. Schwächere Unternehmen müssten widerstandsfähigeren Akteuren weichen. Wenn man der Dynamik der Kapitalströme und der Wertentwicklung der Aktien vertraue, würden sich diejenigen Unternehmen am besten behaupten, die bei den Themen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) am stärksten abschneiden würden. Sie könnten daher gestärkt aus dieser Krise hervorgehen.



Bis zum Ende des Tunnels sei es noch ein weiter Weg, doch das aufflackernde Licht zeige uns, dass wir dem Ausgang langsam näher kämen. (07.04.2020/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Auf dem Smartphone, in der Zeitung und im Fernsehen werden wir mit einer Flut furchteinflößender Nachrichten zu dem immer gleichen Thema konfrontiert: dem Coronavirus, so Clément Inbona, Fondsmanager, La Financière de l'Échiquier.Diese Gesundheitskrise stelle das Leben von Menschen, Unternehmen und Institutionen auf den Kopf. Die Experten hätten eine kurze, nicht vollständige Liste mit Nachrichten zusammengestellt, die Hoffnung machen sollten:- Der Konjunkturschock falle heftig aus, doch hätten die Staaten und Zentralbanken sehr schnell reagiert. Die Maßnahmen zur Abfederung der Rezession seien umfangreich, und es sei nicht ausgeschlossen, dass die Regierungen eine zweite Welle an Konjunkturpaketen schnüren würden, sobald die Pandemie unter Kontrolle sei. Zweifellos würden die Zentralbanken diese Konjunkturprogramme mit großzügigen Kreditbedingungen flankieren. Gleiches lasse sich über frühere große Krisen, in denen die Staaten zögerlich reagiert hätten, nicht behaupten.