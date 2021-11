Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Mainz Biomed-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mainz Biomed-Aktie:

8,649 EUR +5,18% (12.11.2021, 20:31)



NASDAQ-Aktienkurs Mainz Biomed-Aktie:

9,87 USD +5,11% (12.11.2021, 20:19)



ISIN Mainz Biomed-Aktie:

NL0015000LC2



WKN Mainz Biomed-Aktie:

A3C6XX



Ticker-Symbol Mainz Biomed-Aktie:

MYNZ



NASDAQ-Symbol Mainz Biomed-Aktie:

MYNZ



Kurzprofil Mainz Biomed BV:



Mainz Biomed (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: MYNZ, NASDAQ-Symbol: MYNZ) entwickelt marktreife molekulargenetische Diagnostiklösungen für lebensbedrohliche Erkrankungen. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens ist ColoAlert, ein genauer, nicht-invasiver und einfach anzuwendender diagnostischer Früherkennungstest für Darmkrebs. ColoAlert wird derzeit in ganz Europa vermarktet. Der klinische Studien- und Einreichungsprozess der FDA soll im ersten Halbjahr 2022 für die US-amerikanische Zulassung eingeleitet werden. Das Produktkandidaten-Portfolio von Mainz Biomed umfasst PancAlert, einen Frühstadium-Screening-Test für Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf der Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktions-basierten (PCR)-Multiplex-Detektion von molekulargenetischen Biomarkern in Stuhlproben basiert, und die GenoStick-Technologie, eine Plattform, die entwickelt wird, um Erreger molekulargenetisch nachweisen.(12.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mainz Biomed-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Mainz Biomed-Aktie (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: MYNZ, NASDAQ-Symbol: MYNZ) unter die Lupe.BioNTech habe im Oktober 2019 den Gang an die Börsen in den USA gewagt, gut zwei Jahre später habe in dieser Woche ein weiteres Biotech-Unternehmen aus Mainz seinen Handel an der US-Börse NASDAQ gestartet: Mainz Biomed.BioNTech sei damals gemessen an den ersten Kursen mit rund 3,5 Mrd. USD bewertet worden, mittlerweile liege die Marktkapitalisierung bei 56,6 Mrd. USD. Die Aktie von Mainz Biomed sei hier deutlich kleiner. Sie liege aktuell bei nur 0,1 Mrd. USD. Mainz Biomed sei jedoch in einem komplett anderen Geschäftsfeld tätig. Das Unternahmen habe u.a. einen Test zur Früherkennung von Darmkrebs im Portfolio, der in Europa bereits zugelassen sei. Nun wolle man den US-Markt erobern. Damit würden die Deutschen Exact Sciences, die über den bislang einzigen in Amerika zugelassenen DNA-Stuhltest zur Darmkrebs-Erkennung verfügen würden, Konkurrenz machen. Der Test von Mainz Biomed überzeuge mit einer enormen Zuverlässigkeit.Am Donnerstag habe Mainz Biomed mit einer Personalie für Aufsehen gesorgt. Der frühere Divisionspräsident von Roche, Heiner Dreismann, sei von Mainz Biomed als strategischer Berater benannt worden. Sechs Jahre lang sei Dreismann Chef von Roche Molecular Systems, einer sehr bedeutenden Sparte des weltgrößten Pharmakonzerns Roche, gewesen.Die Mainz Biomed-Aktie sei ein spannendes Investment. Einen Durchmarsch wie bei BioNTech könne man hier allerdings sicher nicht erwarten. Laufe jedoch alles nach Plan, könnte die Mainz Biomed-Aktie mittelfristig durchaus Potenzial haben. Zum Vergleich: Exact Sciences, die aber bereits einen zugelassenen Test am US-Markt habe, weise derzeit eine Marktkapitalsierung von 15,9 Mrd. USD auf. Die Mainz Biomed-Aktie gehöre in jedem Fall auf die Watchlist, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.11.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mainz Biomed und BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.