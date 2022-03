Hinweis auf Interessenkonflikte:



Mainz Biomed (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: 4TO, NASDAQ-Symbol: MYNZ) entwickelt marktreife molekulargenetische Diagnostiklösungen für lebensbedrohliche Erkrankungen. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens ist ColoAlert, ein genauer, nicht-invasiver und einfach anzuwendender diagnostischer Früherkennungstest für Darmkrebs. ColoAlert wird derzeit in ganz Europa vermarktet. Der klinische Studien- und Einreichungsprozess der FDA soll im ersten Halbjahr 2022 für die US-amerikanische Zulassung eingeleitet werden. Das Produktkandidaten-Portfolio von Mainz Biomed umfasst PancAlert, einen Frühstadium-Screening-Test für Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf der Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktions-basierten (PCR)-Multiplex-Detektion von molekulargenetischen Biomarkern in Stuhlproben basiert, und die GenoStick-Technologie, eine Plattform, die entwickelt wird, um Erreger molekulargenetisch nachweisen. (09.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mainz Biomed-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mainz Biomed B.V. (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: 4TO, NASDAQ-Symbol: MYNZ) unter die Lupe.Das Mainzer Biotech-Unternehmen Mainz Biomed habe am heutigen Mittwoch seinen Bericht für das vergangene Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Dieser sei am Markt sehr gut angekommen. Die Aktie gewinne derzeit auf der Handelsplattform Tradegate gut 22 Prozent auf 12,84 Euro."Das letzte Jahr war eine außergewöhnliche Zeit des Wachstums für das Unternehmen, was durch den transformatorischen Meilenstein in Form unseres Börsengangs an die Nasdaq betont wurde," habe Guido Baechler, Chief Executive Officer von Mainz Biomed, kommentiert. "Zu diesem Zeitpunkt des Übergangs in das zweite Quartal 2022 freue ich mich sehr über die Geschwindigkeit des Fortschritts der Kommerzialisierung wie auch an der regulatorischen Front in den USA für unser Vorzeigeprodukt ColoAlert und wir befinden uns in einer guten Position, unser Ziel der führende Anbieter einer auf Krebs ausgerichteten molekularen Diagnostik zu werden, leichter zu erreichen."Im Februar 2022 habe Mainz bekannt gegeben, dass die Voreinreichung für ColoAlert bei der Food & Drug Administration (FDA) der USA zur Überprüfung angenommen worden seien. Die FDA werde nun dem Unternehmen Feedback in Bezug auf sein vorgeschlagenes Design für die zentrale klinische Studie des Tests in den USA geben, erwartungsgemäß im zweiten Quartal 2022, so Mainz Biomed in einer Mitteilung.Ebenfalls im Februar habe Mainz eine klinische Studie (ColoFuture) zur Evaluierung eines Portfolios mit fünf Genexpression-Biomarker initiiert, die von Socpra Sciences Santé Et Humaines S.E.C. im Januar 2022 erworben worden seien. Wenn die Datenergebnisse von ColoFuture erfolgreich seien, werde ColoAlert als der robusteste und genaueste diagnostische Screeningtest für Zuhause auf dem Markt positioniert, da er nicht nur kanzeröse Polypen mit einem hohen Genauigkeitsgrad erkenne, sondern ebenfalls das Potenzial berge, Darmkrebs durch die Früherkennung präkanzeröser Adenome zu verhindern, so Mainz weiter.Die Aktie von Mainz Biomed sei zuletzt im Zuge der Korrektur an den Märkten ebenfalls unter Druck geraten. Am heutigen Mittwoch melde sich das Papier aber eindrucksvoll mit einem kräftigen Kurssprung zurück. "Der Aktionär" bleibe langfristig sehr zuversichtlich für das Papier. Der US-Konkurrrent Exact Sciences, der bereits einen Darmkrebstest in den USA am Markt habe, sei bei der Marktkapitalisierung 68 mal höher bewertet. Könne Mainz seine gesteckten Ziele erreichen, dürfte ColoAlert sogar besser als das Konkurrenzprodukt sein. Allerdings bleibe die Aktie hochspekulativ. Zudem sei Geduld gefragt.Das Papier eignet sich deswegen als spekulative Depotbeimischung, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 09.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link