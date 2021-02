Börsenplätze MagForce-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MagForce-Aktie:

4,52 EUR +1,12% (11.02.2021, 10:28)



Tradegate-Aktienkurs MagForce-Aktie:

4,49 EUR +1,81% (11.02.2021, 11:00)



ISIN MagForce-Aktie:

DE000A0HGQF5



WKN MagForce-Aktie:

A0HGQF



Ticker-Symbol MagForce-Aktie:

MF6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MagForce-Aktie:

MGFRF



Kurzprofil MagForce AG:



Die MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF), gelistet im Entry Standard (MF6), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MAGFORCE USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus in der Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumore über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte für die Behandlung von Hirntumoren über eine EU-weite Zulassung. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de. (11.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - MagForce-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF).Die MagForce AG habe den erfolgreichen Abschluss der Stufe 2a der Zulassungsstudie für die Behandlung von Prostatakrebs in den USA bekannt gegeben. Erwartungsgemäß hätten sich dabei bei der Behandlungsgruppe von 10 Patienten nur minimale behandlungsbedingte Nebenwirkungen gezeigt, vergleichbar mit denen der ersten Studienphase. Vor Beginn der zweiten Studienphase habe die MagForce AG ein gestrafftes eintägiges Behandlungsverfahren etabliert, was die Patientenbehandlung innerhalb nur eines Tages ermögliche. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Covid-19-Pandemie aber auch außerhalb der derzeitigen Pandemielage sei ein nur einmaliger Klinikbesuch von großem Vorteil. Selbst in diesem gestrafften Verfahren seien die zu beobachteten Nebenwirkungen nur gering gewesen.In ihren bisherigen Prognosen hätten die Analysten mit dem Abschluss der Patientenbehandlung Ende 2020 gerechnet und mit dem Beginn der abschließenden Zulassungsstudie 2b Anfang 2021 gerechnet. Sie würden die aktuelle Unternehmensmeldung als eine Bestätigung dessen betrachten, zumal sich die Gesellschaft derzeit auf den Beginn der Studienphase 2b vorbereite, die Anfang des zweiten Quartals 2021 starten sollte. Das MagForce-Management rechne, nach der FDA-Zulassung, mit dem Vermarktungsbeginn in der zweiten Jahreshälfte 2021. Auch dies liege voll im Rahmen der bisherigen Erwartungen der Analysten.In der letzten, für die Marktzulassung wichtigen Studienphase 2b, sollten bis zu 120 männliche Patienten an den drei MagForce-Zentren in Texas, Washington und Florida durchgeführt werden. Ziel der Studie sei es, zu zeigen, dass bei der Behandlung mit der MagForce-Technologie Prostatakrebs-Patienten länger im so genannten "Active Surveillance Programme" bleiben könnten. Das Krankheitsbild von Patienten, die in diesem Programm einbezogen seien, erfordere zwar eine genaue Beobachtung, eine Operation oder Bestrahlung sei jedoch nicht notwendig. Für Patienten sei ein längeres Verbleiben in diesem Stadium mit einem Gewinn an Lebensqualität und der Vermeidung von Nebenwirkungen verbunden. Für das Gesundheitssystem bedeute die Vermeidung von chirurgischen Eingriffen Einspareffekte, die angesichts der hohen Zahl an Prostataerkrankungen signifikant seien. Daher würden die Analysten von einer hohen Akzeptanz für die MagForce-Behandlung nach der Marktzulassung ausgehen.Die Analysten würden unverändert mit dem Erreichen des EBITDA-Break-Even ab 2022 rechnen, also ab der deutlichen Zunahme der Umsätze im Prostatabereich. Auf Basis der unveränderten Prognosen würden sie ihr Kursziel von 11,00 Euro je Aktie bestätigen.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die MagForce-Aktie. (Analyse vom 11.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link