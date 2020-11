Die Allianz habe heute die Ergebnisse für das 3. Quartal bekannt gegeben. Die Versicherungsgesellschaft habe einen Nettogewinn von 2,1 Milliarden Euro gemeldet, das seien 5,9% mehr als im Vorjahr. Dies entspreche einem Gewinn je Aktie von 4,89 Euro, gegenüber 4,66 Euro im 3. Quartal 2019. Auf der anderen Seite seien der Umsatz und der Betriebsgewinn zurückgegangen. Die Umsatzerlöse hätten sich auf 31,4 Milliarden Euro (-6,1% im Jahresvergleich) belaufen, während der Betriebsgewinn um 2,6% auf 2,91 Milliarden Euro zurückgegangen sei. Die Allianz habe mitgeteilt, dass sie wegen der Unsicherheit der Pandemie beschlossen habe, den noch ausstehenden Teil ihres Rückkaufprogramms für 2020 in Höhe von 650 Millionen Euro zu streichen.



Bilfinger lege heute um über 10% zu. Der Industriedienstleister habe gesagt, dass es den Verkauf prüfen werde, da es das Interesse von Übernahmefirmen geweckt habe. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liege bei rund 840 Millionen Euro.



Einem "Spiegel"-Bericht zufolge gehe die Bundesregierung davon aus, dass die Lufthansa im Jahr 2021 möglicherweise zusätzliche staatliche Beihilfen benötigen könnte. Das Magazin habe seine Behauptung auf ein internes Regierungspapier gestützt, das es angeblich gesehen habe.



Rheinmetall habe im 3. Quartal einen Umsatzrückgang von 7% auf 4 Milliarden Euro gemeldet. Das operative Ergebnis im 3. Quartal sei mit 101 Millionen Euro höher als vor einem Jahr gewesen. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass in den Monaten von Juli bis September zwar eine gewisse Verbesserung zu verzeichnen sei, der Automobilabsatz aber immer noch unter dem des Vorjahres liege. Das Verteidigungssegment entwickle sich weiterhin gut mit einem Umsatzanstieg von 12% in den ersten neun Monaten des Jahres 2020. Das Unternehmen habe seine Aussichten nach oben korrigiert und erwarte nun positive operative Ergebnisse auf Gesamtjahresbasis.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Rally an den Aktienmärkten steht am Freitag auf dem Prüfstand, so die Experten von XTB.Die europäischen Indices und die US-Futures würden sich zurückziehen. Trump stelle weiterhin die Legitimität der US-Wahlen infrage, da Biden in einigen wichtigen Swing States weiter an Boden gewinne.Der NFP-Bericht für Oktober (14:30 Uhr) sei die wichtigste makroökonomische Veröffentlichung des Tages und werde voraussichtlich eine weitere Verlangsamung der Erholung des Arbeitsmarktes zeigen. Ein schwacher Bericht könnte die heutige Risk-Off-Stimmung unterstützen.