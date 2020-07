Europäische Schulden?



Ein wichtiger Diskussionsgegenstand - der nach Ansicht der Experten von Grüner Fisher Investments allerdings keine hohe Marktrelevanz besitze - sei die Frage, ob die neuen Anleihen als "kollektiv begebene EU-Schuldtitel" gelten würden. Viele Experten würden verneinen, da sie nicht von den EU-Staaten gemeinsam ausgestellt und garantiert würden. Vielmehr sei der Emittent eine supranationale Organisation, eine bürokratische Struktur mit eigenem Budget. Die Finanzierung für diesen Haushalt erfolge natürlich durch die einzelnen EU-Staaten, wobei jeder einen Anteil im Verhältnis zu seiner Größe zahle. Diese Anleihen würden allerdings keine wirkliche Aussage über die kollektive Kreditwürdigkeit treffen und nicht die nationalen Anleihen der Mitgliedsstaaten ersetzen. Mit anderen Worten, dies mache die EU nicht zu einer föderalen Fiskal-Transferunion wie den USA.



Nachhaltige Erholung?



Wie schnell könne der BIP-Rückgang in Europa wieder aufgeholt werden? Das werde mit Sicherheit nicht unmittelbar geschehen. Märkte seien zum Glück auch nicht auf "unmittelbare" Wirkungen angewiesen, sie würden drei bis 30 Monate in die Zukunft schauen. Es sei und bleibe ein Irrglaube, dass "externe Hilfspakete" nötig seien, um eine Rezession zu überwinden! Das habe sich Europa in der Rezession während der Eurokrise von 2011 bis 2013 bereits selbst bewiesen. Die offizielle Erholung habe im Jahr 2013 begonnen, während viele EU-Mitgliedsstaaten Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen verfolgt hätten - das Gegenteil von stimulierenden Maßnahmen. Heute stelle die EU massenhaft Geld zur Verfügung, um die harten Einbußen durch COVID-19 abzufedern. Aber mit der Wiedereröffnung würden viele Wirtschaftsbereiche in absehbarer Zeit wieder auf eigenen Füßen stehen können - die Bedeutsamkeit der "Soforthilfen" nehme somit automatisch ab.



Fazit



Man sollte die bürokratische und akademische Diskussion um die EU-Hilfen also entspannt sehen: die Weltwirtschaft sei immer schon widerstandsfähiger gewesen als ihr viele Marktbeobachter zugestehen würden. (23.07.2020/ac/a/m)





