Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte haben auf die US-Wahlen mit Erleichterung reagiert, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg in der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte-Monitor".



Ein Grund dafür dürfte neben dem Abbau von Absicherungen gewesen sein, dass der Wahlausgang (Präsident Biden, geteilter Kongress) im Wesentlichen den Status quo gepaart mit geringeren politischen Spannungen sichere. Der Ton in der Handels- und Außenpolitik sollte diplomatischer werden. Zudem dürfte eine Senatsmehrheit der Republikaner markante Änderungen in der Steuer- und Ausgabenpolitik begrenzen. US-Aktien sollten sich folglich im regionalen Kontext weiter behaupten können, da die Säulen der US-Stärke - Tech und niedrige Steuern - intakt bleiben dürften. Und in der Tat: Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe unter einem demokratischen Präsidenten ohne Kongresskontrolle historisch gesehen die stärkste Rendite erzielt. Wir bleiben konstruktiv für Aktien und sind optimistisch für europäische Small Caps, (asiatische) Schwellenländeraktien und -anleihen, so Dr. Bernd Meyer. Zumal die Zulassung eines Covid-19-Impfstoffs immer näher rücke und sich die Weltwirtschaft nächstes Jahr erholen dürfte.



Die US-Präsidentschaftswahlen scheinen abgeschlossen zu sein, so Dr. Bernd Meyer weiter. In den nächsten Wochen dürfte jedoch der Ausgang der Wahl die Märkte weiter beschäftigen. Amtsinhaber Trump habe bereits mehrere Klagen eingereicht. Diese Woche lade die EZB vom 10. bis 12. November zum EZB-Forum ein. Zentralbankmitglieder, Akademiker, Finanzmarktvertreter und u.a. Journalisten würden über aktuelle politische Fragen sowie die längerfristigen Auswirkungen bestimmter Themen diskutieren. Diesen Dienstag würden die Inflationszahlen für China (Okt.), die Arbeitsmarktdaten für Großbritannien, die Industrieproduktionsdaten (Sep.) für Frankreich und Italien und die ZEW-Konjunkturerwartungen (Nov.) für Deutschland veröffentlicht. Am Mittwoch würden die Industrieproduktionsdaten (Sep.) für Großbritannien und für die Eurozone sowie die Oktober-Inflationsdaten für die USA folgen. Am Freitag würden das Q3-Wirtschaftwachstum der Eurozone und das Verbrauchervertrauen (University of Michigan) in den USA publiziert. (Ausgabe vom 09.11.2020) (10.11.2020/ac/a/m)



