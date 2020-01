Hamburg (www.aktiencheck.de) - 2019 schien ein einfaches Finanzmarktjahr gewesen zu sein, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg.



Schließlich hätten fast alle großen Anlageklassen, mit der Ausnahme von Kasse, zugelegt. Doch der Schein trüge, denn für Investoren habe es viele Gründe gegeben, um sich defensiv zu positionieren und damit nicht voll zu profitieren. So habe die politische Unsicherheit ein Rekordhoch erreicht, insbesondere wegen der immer wieder auftretenden Spitzen im Handelsstreit. Zudem hätten sowohl die Konjunkturdaten als auch die Unternehmensgewinne kontinuierlich enttäuscht. Die Märkte hätten trotzdem deutlich zugelegt, auch dank der Unterstützung der Zentralbanken rund um den Globus. Für die nächsten Wochen sei die Erwartung der Experten bis dato, dass die Risikofreude der Anleger anhalte, unterstützt durch das Phase-1-Abkommen und durch Retail-Anleger, die wieder vermehrt in Aktien investieren würden. Die jüngsten geopolitischen Spannungen zwischen den USA und Iran sowie die bereits wieder hohen Aktienquoten systematischer Anlagestrategien und die ambitionierten Bewertungen würden jedoch zur Vorsicht mahnen.



Am 15. Januar plane Donald Trump das Phase-1-Handelsabkommen mit China zu unterzeichnen. Zu einem späteren Zeitpunkt solle dann über Phase Zwei verhandelt werden. In Frankreich beginne am 9. Januar die zweite Runde der Verhandlungen über die Rentenreform und am 14. Januar ende die Deadline für die Kommentare zu den vorgeschlagenen US-Zöllen auf Importe aus Frankreich. Diese Woche Dienstag werde der Markt auf den ISM-Index für die Service-Industrie und auf die November-Auftragseingänge in den USA schauen. Am Mittwoch würden die Auftragseingänge in Deutschland und das Eurozonen-Wirtschaftsvertrauen veröffentlicht. Die November-Industrieproduktion in Deutschland stehe am Donnerstag an, während am Freitag die Arbeitsmarktdaten in den USA sowie die Industrieproduktionsdaten für Frankreich und Italien publiziert würden. In der darauffolgenden Woche stünden in den USA die Dezember-Einzelhandelsumsätze und der Empire State Index für die Geschäftstätigkeit des Produzierenden Gewerbes an. (06.01.2020/ac/a/m)



