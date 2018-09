"Da der S&P 500-Index in letzter Zeit mehrere neue Höchststände erreicht hat, ist der deutliche Rückgang der Bewertungen auf KGV-Basis rasch zunehmenden Gewinnen und nicht niedrigeren Aktienkursen zuzuschreiben", sage Blokland. "Außerdem liegt das KGV aktuell "nur" um 7 Prozent über dem langfristigen Durchschnittswert der letzten 30 Jahre. In Wahrheit wird das Bewertungsniveau attraktiver, wenn die Gewinne stärker steigen als die Aktienkurse - auch wenn neue Allzeithochs erreicht werden."



Das sei auch außerhalb der Vereinigten Staaten zu beobachten, sage Blokland. "In Europa zeigt sich noch deutlicher als an den US-Aktienmärkten, wie wichtig die Erträge sind. In den letzten beiden Jahren sind die Gewinne der im MSCI Europe enthaltenen Unternehmen um eindrucksvolle 88 Prozent in die Höhe geschossen. Die Aktienkurse haben dagegen "nur" um 17 Prozent zugelegt. Zum Vergleich: In den USA sind die Aktienkurse in den letzten zwei Jahren um 40 Prozent gestiegen - mehr als doppelt so viel wie europäische Dividendentitel."



"Die Kombination aus dem sehr dynamischen Gewinnwachstum europäischer Unternehmen und der eher bescheidenen Wertentwicklung ihrer Aktien hat zu einem strukturellen Bewertungsrückgang geführt. Seit September 2016 ist das durchschnittliche KGV im MSCI Europe von knapp 29 auf nur noch 17 - und damit um 40 Prozent - gefallen. Außerdem sind Aktien aus der Eurozone verglichen mit ihrem langfristigen Durchschnittswert inzwischen 15 Prozent günstiger."



"Das europäische Beispiel macht auch deutlich, dass die KGV-Bewertung alleine kein besonders nützlicher Maßstab ist, um Entscheidungen zur taktischen Asset Allokation zu treffen. Die europäischen Aktienmärkte sind in den letzten Jahren durch eine nicht abreißende Serie von politischen Risiken gebremst worden. Die strukturelle Zunahme solcher Einflüsse veranlasst Anleger häufig, eine höhere Risikoprämie zu verlangen, was zu niedrigeren Bewertungen führt. Das ändert jedoch nichts daran, dass der steile Anstieg der Gewinne europäischer Unternehmen ein wichtiger Bestimmungsfaktor für das Bewertungsniveau an Europas Aktienmärkten war und ist."



Blokland sehe an den Börsen der Schwellenländer eine ähnliche Entwicklung: "Auch diese sind durch politische und weitere makroökonomische Ereignisse in Mitleidenschaft gezogen worden, weshalb das Gewinnwachstum und die Aktienmarktperformance denen in anderen Regionen hinterherhinken."



"Abgesehen davon ist das Bild in den Schwellenländern mit dem in den USA und Europa vergleichbar. Die Gewinne steigen schneller als die Aktienkurse, sodass die Bewertungen heute niedriger sind als vor ein paar Jahren. Das Bewertungsniveau an den Aktienmärkten der Schwellenländer liegt ungefähr 5 Prozent unter dem langfristigen Durchschnittswert, während es vor zwei Jahren noch deutlich darüber lag."



Blokland halte es deshalb für wichtig, dass Anleger auf die Gewinn-Komponente und auf die Kurs-Komponente des KGV achten würden. "Bei der Beurteilung traditioneller Bewertungsmaßstäbe neigen Anleger dazu, sich zu sehr auf die Kurs-Komponente zu konzentrieren", sage Blokland. "Das gilt vor allem dann, wenn die Börsen - wie es derzeit in den USA der Fall ist - neue Allzeithochs erklimmen und die Angst vor überteuerten Aktienmärkten anschließend exponentiell zunimmt."



"Die Macht der Gewinne sollte nicht unterschätzt werden. Zurzeit ist das Weltwirtschaftswachstum solide, die Zinssätze bewegen sich weiter auf historisch niedrigem Niveau, und das Lohn- und Gehaltswachstum ist bestenfalls verhalten. Zusammen führen diese Faktoren gegenwärtig zu sehr starkem Gewinnwachstum, was auch in absehbarer Zukunft so bleiben wird. Auch wenn die Bewertung selten alleine größere Marktkorrekturen auslöst, sollten fallende Bewertungen immer als etwas Positives für die Aktienmärkte angesehen werden." (17.09.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anleger sollten beim Kurs-Gewinn-Verhältnis auf die Gewinne und nicht nur auf die Kurse achten, empfiehlt Jeroen Blokland, der Senior-Portfoliomanager von Robeco Investment Solutions.Blokland sei überzeugt, dass fallende Bewertungen positiv für die Aktienmärkte seien. Unter Investoren steige die Sorge, dass es an Märkten, die auf immer neue Höchststände klettern würden, irgendwann zu einer Korrektur kommen könne, wenn das Bewertungsniveau zu hoch werde. Zwar seien die Aktienkurse weltweit in den ersten Monaten dieses Jahres auf Talfahrt gegangen, doch zuletzt habe sich der Bullenmarkt fortgesetzt. Er dauere mittlerweile zehn Jahre an."Die Anleger brauchen sich keine Sorgen zu machen, solange die Gewinn-Komponente des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV), die allen Aktienmarktbewertungen zugrunde liegt, stark bleibt", meine Jeroen Blokland, Senior-Portfoliomanager bei Robeco Investment Solutions."In den letzten Monaten und sogar Jahren wurde viel über die Bewertungen von Aktien gesprochen, vor allem über das KGV von US-Werten", stelle Blokland fest. "Und auch wenn die US-Aktienmärkte sicher nicht billig sind, hat es bisweilen den Anschein, dass die Anleger der Kurs-Komponente des KGV zu viel Bedeutung beimessen, obwohl die Entwicklung an den Märkten tatsächlich durch die Gewinn- Komponente bestimmt wird."Eine andere Betrachtungsweise sei laut Blokland, die KGVs mit ihrem langfristigen Durchschnittswert zu vergleichen. In den ersten Monaten dieses Jahres habe das KGV für den S&P 500 zwar einen Höchstwert von 23,3 erreicht, sei aber seitdem um 11 Prozent auf 20,8 gefallen.