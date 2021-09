Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



MYT Netherlands Parent BV. (ISIN: US55406W1036, WKN: A2QMNV, Ticker-Symbol: 0FV, NYSE-Symbol: MYTE) ist eine in Deutschland ansässige Holdinggesellschaft. Das Unternehmen fungiert über seine Tochtergesellschaft Mytheresa Group GmbH als E-Commerce-Plattform für Luxusmode-Konsumenten. (14.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MYT Netherlands Parent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ADR-Aktie von MYT Netherlands Parent BV (ISIN: US55406W1036, WKN: A2QMNV, Ticker-Symbol: 0FV, NYSE-Symbol: MYTE) unter die Lupe.MyTheresa habe frische Zahlen für das Gesamtjahr präsentiert und befinde sich weiter auf Wachstumskurs. So habe der Münchner Online-Luxusmodehändler bei den Erlösen die Erwartungen der von Bloomberg erfassten Analysten übertreffen können. Dennoch sollten Anleger besser vorsichtig sein - aus mehreren Gründen.Konkret habe das in der bayerischen Hauptstadt ansässige Luxus-Shopping-Portal, das mit bekannten und hochpreisigen Top-Marken wie Gucci, Valentino oder Tom Ford handle, seine Erlöse im Gesamtjahr (30. Juni 2021) um 36 Prozent auf 612 Mio. Euro erhöht. Die Analysten hätten nur mit 606 Mio. Euro gerechnet.Unter dem Strich habe ein Gewinn von 32,1 Mio. Dollar zu Buche gestanden. Hier habe der Analystenkonsens mit 35,7 Mio. Dollar jedoch mehr erwartet. Grund hierfür dürfte die schwache Gewinnentwicklung im vierten Quartal gewesen sein. Unternehmenschef Michael Kliger habe den zwischenzeitlichen Ergebnisrückgang mit Einmaleffekten begründet. Unter anderem habe es sich laut dem Unternehmen dabei noch um Kosten im Zusammenhang mit dem Börsengang gehandelt.Kliger sei dennoch zuversichtlich, dass das Wachstum des Unternehmens auch nach Corona weitergehe. Die Pandemie habe dem Unternehmen eine Vielzahl neuer Kunden gebracht, auf dieser Basis wolle man weiterwachsen.Nachdem die MyTheresa-Aktie zum Wochenauftakt rund fünf Prozent fester aus dem Handel gegangen sei, notiere der Titel am Dienstag im vorbörslichen US-Handel zeitweise 1,5 Prozent schwächer bei 29,98 Dollar. Damit drohe die jüngste Erholungsbewegung zu scheitern.MyTheresa habe durchwachsene Zahlen vorgelegt. Zudem ist die Aktie alles andere als ein Schnäppchen und damit für Neu-Einsteiger aus Chance-Risiko-Gesichtspunkten unattraktiv, so der Experte Carsten Kaletta. Aus Sicht des AKTIONÄR sei die MyTheresa-Aktie daher nur ein Kandidat für die Watchlist. (Analyse vom 14.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)