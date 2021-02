Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die MTU Aero Engines AG ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol Deutschland: MTX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: MTUAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Habe der Münchener Triebwerksbauer MTU Aero Engines die Talsohle endgültig durchschritten? Glaube man dem Vorstandschef Reiner Winkler - ja. Für die größte Sparte, die so genannte Zivile Instandhaltung, rechne der Konzern in diesem Jahr mit einem Umsatzwachstum von "über 20 Prozent", so Reiner Winkler in einem Interview.Der Münchner Triebwerksbauer erwarte für das laufende Jahr eine Belebung des Geschäfts. Der Bereich Zivile Instandhaltung mache laut einer aktuellen Unternehmens-Präsentation rund 58 Prozent des MTU-Umsatzes aus.In der Instandsetzung habe man selbst im schwierigen Jahr 2020 Neuaufträge von 5 Milliarden Euro akquirieren können. "Das zeigt, dass wir mit unserem Geschäftsmodell gut aufgestellt sind", habe Winkler gesagt. Für das zivile Ersatzteilgeschäft sowie das Geschäft mit Militärkunden erwarte der CEO laut "Euro am Sonntag" ein leichtes Umsatzwachstum. Das Auftragspolster von MTU liege weiter bei knapp 20 Milliarden Euro. Winkler: "Die meisten Airlines haben ihre Aufträge auf der Zeitachse lediglich verschoben, es gab nur vereinzelte Stornierungen."Winkler habe den Ausblick auf das Jahr 2020 bestätigt. Demnach solle der Umsatz um 10 bis 13 Prozent auf 4 bis 4,2 Milliarden Euro gefallen sein, die Marge des operativen Ergebnisses von 16 auf 10 zurückgegangen sein. Winkler erwarte einen "deutlich positiven" Barmittelzufluss für 2020. Seine Geschäftszahlen wolle der Konzern am 18. Februar vorlegen. DAX -Wert bei 180 Euro auf Unterstützung in Form des markanten Zwischenhochs von Juni. GD90 verlaufe derzeit bei 185 Euro und stütze vorher ebenfalls.Auch wenn MTU die Corona-Talsohle durchschritten haben sollte, bleibe die Aktie des Triebwerksbauers angesichts der coronabedingten Beschränkungen des Luftverkehrs nur langfristig interessant."Der Aktionär" hält MTU auf seiner Beobachtungsliste, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.02.2021)