Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

269,80 EUR +0,37% (13.01.2020, 09:00)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (10.02.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines dürfte in Richtung 289,30 EUR ansteigen - ChartanalyseDie MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Aktie habe diese Bewegung auch in diesem Jahr fortgesetzt. Am 9. Januar sei sie über das bis dahin gültige Allzeithoch bei 266,30 EUR ausgebrochen. Nach diesem Hoch sei der Wert auf 289,30 EUR geklettert. Ausgehend von diesem Allzeithoch sei es zu Gewinnmitnahmen gekommen. Die MTU Aero Engines-Aktie habe sich wieder stark dem alten Allzeithoch angenähert, sei aber am Donnerstag knapp oberhalb leicht nach oben gedreht. Am Freitag sei es zu einem weiteren kleinen Anstieg gekommen.Die mittel- und langfristigen Aufwärtstrends seien in der MTU Aero Engines-Aktie intakt. Rücksetzer wie zuletzt auf frühere Hochs seien solchen Trends etwas ganz Normales. Die Aktie habe die Chance, kurzfristig in Richtung 289,30 EUR anzusteigen. Bei einem Ausbruch darüber ergäbe sich sogar Potenzial in Richtung 317,07 EUR. Sollte der Wert allerdings unter den Aufwärtstrend seit Januar 2019 bei heute ca. 259,70 EUR abfallen, dann würde eine größere Konsolidierung drohen. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung 215,00 EUR kommen. (Analyse vom 10.02.2020)Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:268,80 EUR -0,55% (10.01.2020, 17:35)