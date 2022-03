Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

213,50 EUR +0,28% (22.03.2022, 09:01)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (22.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) charttechnisch unter die Lupe.Unter Performancegesichtspunkten sei der Blick auf die MTU Aero Engines-Aktie derzeit aus zwei unterschiedlichen Perspektiven heraus interessant. Während das Papier immer noch deutlich unter seinem Vor-Corona-Hoch (289,30 EUR) notiere, zähle der Titel im bisherigen Jahresverlauf 2022 zu den deutschen Top-Performern. Charttechnisch werde dieser Silberstreif durch die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 194,23 EUR) bzw. durch den Ausbruch aus der Korrekturflagge der letzten Monate bestätigt. Diese beiden positiven Weichenstellungen würden durch den Ichimoku-Chart untermauert. In dieser etwas komplexeren Chartdarstellungsweise sei jüngst der Sprung über die "Wolke" gelungen, die damit zukünftig als Unterstützung diene. Für zusätzlichen Rückenwind sorge die Relative Stärke nach Levy: Der Trendfolger notiere nicht nur wieder über dem Schwellenwert von 1, sondern habe zuvor auch eine Bodenbildung ausprägen können. Ins Auge stechen würden jetzt die letzten Verlaufshochs zwischen 221 EUR und 224,90 EUR. Der Sprung über diese Hürden würde für ein weiteres charttechnisches Ausrufezeichen sorgen. Als Stop-Loss könnten und Anleger indes die o. g. 200-Wochen-Linie heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 22.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:213,50 EUR +1,33% (21.03.2022, 17:35)