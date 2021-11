XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (23.11.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines: Weitere Erholungstendenz - AktiennewsDie Aktie von MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) erholt sich am Dienstagvormittag um 1,18% auf 184,70 Euro und könnte im Tageschart ein Bullish-Engulfing ausbilden, so die Experten von XTB.Ein solches Kerzenmuster könnte eine Umkehr signalisieren, insbesondere nachdem am Freitag bei 177,30 Euro ein potenzieller Doppelboden ausgebildet worden sei. In den vergangenen drei Monaten sei es jedoch mehrfach zu raschen Richtungswechseln gekommen, sodass auf weitere Bestätigungen geachtet werden sollte, die auf eine klare Trendstruktur hindeuten würden. Solange jedoch das Tief bei 177,30 Euro nicht nachhaltig durchbrochen werde, könnte die zweiwöchige Abwärtsbewegung als starke Korrektur im Aufwärtsimpuls gesehen werden. (News vom 23.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link