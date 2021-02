Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

208,10 EUR +0,73% (25.02.2021, 10:55)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (25.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines: Vorsichtiger Ausblick auf 2021 enttäuschend - AktienanalyseDie Corona-Krise hat bei MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) die erwartet deutlichen Spuren hinterlassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Zwar sei der Umsatzrückgang 2020 mit 14 Prozent auf knapp vier Mrd. Euro nur in etwa halb so stark ausgefallen wie beim Konkurrenten Airbus. Für den operativen Gewinn - bereinigt um Sondereffekte - sei es allerdings um 45 Prozent auf 416 Mio. Euro nach unten gegangen. Der Überschuss sei sogar um rund 70 Prozent auf 147 Mio. Euro zusammengeschrumpft, was an den Rückstellungen für den Abbau von bis zu 1.500 Arbeitsplätzen und nicht zuletzt an Boeings runderneuertem Großraumjet 777X gelegen habe, dessen Erstauslieferung sich voraussichtlich bis Ende 2023 verzögere. MTU baue an dem Triebwerk des US-Konzerns General Electric mit, das bei dem Flugzeug zum Einsatz komme, und habe in diesem Zusammenhang eine Sonderbelastung von 70 Mio. Euro verbucht.Für Enttäuschung bei Anlegern habe aber insbesondere der Ausblick gesorgt. Zwar habe Vorstandschef Reiner Winkler für 2021 einen Umsatzanstieg auf 4,2 bis 4,6 Mrd. Euro in Aussicht gestellt. Das wäre im Höchstfall fast so viel wie im Rekordjahr 2019 - allerdings bei deutlich geringeren Renditen. Die bereinigte EBIT-Marge solle zwischen 9,5 und 10,5 Prozent erreichen. Im Rekordjahr 2019 habe sie 16,4 Prozent erreicht. Reiner Winkler habe daher von 2021 als einem "Übergangsjahr" und einer "leichten Aufwärtsbewegung" gesprochen.Auch Analysten hätten wenig begeistert reagiert. Während die Jahreszahlen des Triebwerksbauers weitgehend wie erwartet ausgefallen seien, habe der vorsichtige Ausblick auf 2021 enttäuscht, habe etwa Florent Dehlinger von der UBS geschrieben. Andere Experten hätten sich ähnlich geäußert. Die Kursprognosen würden entsprechend aussehen: Im Durchschnitt würden die Analysten die Aktie bei 185,36 Euro fair bewertet sehen - rund zehn Prozent unter dem aktuellen Niveau dem aktuellen Niveau. (Ausgabe 7/2021)Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:208,50 EUR +0,68% (25.02.2021, 10:42)