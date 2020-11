XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (18.11.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) charttechnisch unter die Lupe.Die MTU Aero Engines-Aktie habe jüngst eine ganze Reihe von charttechnischen Lebenszeichen gesendet. Zunächst würden die Rückeroberung der Glättungslinien der letzten 200 Tage sowie des Pendants der letzten 200 Wochen (akt. bei 159,33 EUR bzw. 171,21 EUR) dazu zählen. Letztere Weichenstellung erfahre eine besondere Bedeutung, da der Titel seit Juni zuvor in einer seitlichen Schiebezone zwischen 130 EUR auf der Unter- und 170 EUR auf der Oberseite verharrt habe. Die beschriebene Tradingrange - immerhin mit einem kalkulatorischen Anschlusspotenzial von 40 EUR ausgestattet - sei somit ebenfalls "bullish" aufgelöst worden. Als "i-Tüpfelchen" sei dem Papier zuletzt zusätzlich der Sprung über das Erholungshoch vom Juni (187,75 EUR) gelungen. Dank dieser Weichenstellung könne die Kursentwicklung seit Mai auch als breiter gefasste Schiebezone interpretiert werden. Unter dem Strich seien die Aussichten für eine Fortsetzung des eingeschlagenen Erholungspfades also günstig. Vor allem verschiedene Abwärtskurslücken - von Anfang März (211,40 EUR zu 212,90 EUR) bzw. Ende Februar (236,00 zu 237,70 EUR) - würden die nächsten Anlaufziele definieren. Als Absicherung biete sich indes das o. g. Junihoch an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 18.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:204,90 EUR -0,15% (18.11.2020, 08:48)