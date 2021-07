Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

213,50 EUR +2,30% (28.07.2021, 11:43)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (28.07.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines: Kann die Aktie die mittelfristige Seitwärtsphase beenden? AktiennewsDie Aktie von MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) legt am Mittwoch um 2,26% auf 212,70 Euro zu und baut die Wochengewinne weiter aus, so die Experten von XTB.Durch den Anstieg könne die kurzfristige Abwärtstrendlinie durchbrochen und der Abstand zur oberen Grenze der mittelfristigen Seitwärtsrange verringert werden - seit letztem November bewege sich der Kurs zwischen dem 50% und 61,8% Fibonacci-Retracement (193 bis 216 Euro) des im Februar 2020 eingeleiteten Ausverkaufs. Um den Aufwärtstrend zu bestätigen, müsste die Aktie über den Widerstand bei 216 Euro ausbrechen. Sollte ein Ausbruch gelingen, könnten Käufer das 78,6% Fibonacci-Retracement (248 Euro) und die obere Grenze des Aufwärtstrendkanals (265 Euro) anvisieren. Unterstützung gäbe es an der unteren Grenze des Kanals, die aktuell bei 198 Euro verlaufe. (News vom 28.07.2021)Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:214,40 EUR +2,68% (28.07.2021, 11:30)