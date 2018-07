XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

181,80 EUR +0,06% (30.07.2018, 10:12)



Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

182,60 EUR +0,88% (30.07.2018, 10:24)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (30.07.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF).Die Q2-Zahlen hätten über den Analysten-Prognosen und dem Marktkonsens gelegen. Die Entwicklung des Q1 habe sich in Q2 fortgesetzt. Das Unternehmen habe vor allem vom höhermargigen Ersatzteilgeschäft profitiert. Der freie Cashflow sei wieder positiv gewesen. Der Ausblick für 2018 sei erhöht worden (u.a. bereinigtes EBIT: rund +12% y/y; bisher: "Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich"). Der Auftragsbestand (per 30.06.2018: 15,48 Mrd. Euro) sei im Quartalsverlauf weiter gestiegen und habe damit nach wie vor auf einem hohen Niveau gelegen. Beim Markt für zivile Passagier- und Transportflugzeuge handle es sich um einen nachhaltigen Wachstumsmarkt (Airbus habe jüngst die Marktprojektionen erhöht), wovon auch MTU aufgrund seines Knowhows und der Marktstruktur profitieren dürfte.Der Analyst habe seine Prognosen nochmals mehrheitlich angehoben (u.a. berichtetes EPS 2018e: 8,02 (alt: 7,52) Euro; bereinigtes EPS 2018e: 8,82 (alt: 8,60) Euro; Dividende je Aktie (DPS) 2018e: 2,60 Euro; berichtetes EPS 2019e: 8,19 (alt: 7,79) Euro; bereinigtes EPS 2019e: 9,26 (alt: 9,04) Euro; Dividende je Aktie 2019e: 2,90 Euro).Auf dem gegenwärtigen Bewertungsniveau lautet unser Votum für die MTU Aero Engines-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 149,00 auf 185,00 Euro angehoben worden. (Analyse vom 30.07.2018)Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie: