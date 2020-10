Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (29.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) unter die Lupe.Der Triebwerksbauer rudere bei seinen bereits gedämpften Umsatzplänen für 2020 wegen der Corona-Krise noch weiter zurück. Die Erlöse dürften in diesem Jahr auf 4,0 bis 4,2 Milliarden Euro sinken. Zuvor sei von einer Obergrenze von 4,4 Milliarden Euro die Rede gewesen. An der Börse sorge die lediglich kleine Korrektur um etwa fünf Prozent für ein Kursplus.Das ursprüngliche Umsatzziel, den Vorjahresumsatz von 4,6 Milliarden Euro zu übertreffen, habe MTU-Chef Reiner Winkler wegen der Pandemie schon im Frühjahr gestrichen.Etwas optimistischer sei Winkler bei der Vorlage der Quartalszahlen mit Blick auf den operativen Gewinn (bereinigtes EBIT) geworden. Von den Erlösen sollten rund 10 Prozent als bereinigtes EBIT beim Unternehmen hängen bleiben. Das entspreche dem oberen Ende der Geschäftsprognose von Ende Juli.Die MTU-Aktie reagiere positiv auf das Zahlenwerk. Zeitweise sei der Kurs auf 153,45 Euro geklettert, zuletzt aber wieder zurückgekommen. Der Kurs kämpfe derzeit an seiner gleitenden 50-Tage-Durchschnittslinie, die aktuell bei 152,83 Euro verlaufe. (Mit Material von dpa-AFX)Bis sich das Geschäft des Triebwerksbauers nicht nachhaltig belebe, dürfte auch der Aktienkurs seine breite Seitwärtsbewegung fortsetzen. Erst ein Ausbruch über die Zone 160 bis 170 Euro würde das Chartbild aufhellen. DER AKTIONÄR hält die MTU Aero Engines-Aktie auf seiner Watchlist, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link