Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) scheine wirklich nicht gewillt zu sein, den Bereich von 9.500 bis 10.000 Punkten zu verlassen. Jeder Versuch, eine der Grenzen zu durchbrechen, resultiere in einer Umkehr. Der Index habe den Handel am Freitag nahe der 9.500-Punkte-Marke beendet, aber dank einer deutlichen Verbesserung der Stimmung habe er sich am Montagmorgen über 9.900 Punkte erholen können. Nach einem solch starken Anstieg sollte man allerdings nicht von der darauffolgenden Korrektur überrascht sein. Die beiden wichtigsten Niveaus, die es zu beobachten gelte, seien die Grenzen der Handelsspanne: 9.500 Punkte (Unterstützung) und 10.000 Punkte (Widerstand). Abgesehen davon könnte der DAX eine gewisse Unterstützung im Bereich von 9.700 Punkten oder bei der 200-Stunden-Linie (violette Linie, 9.590 Punkte) finden, da es dort in den vergangenen zwei Wochen einige Kursreaktionen gegeben habe.



MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) sei heute das stärkste DAX-Mitglied. Die Aktie versuchet, sich von den jüngsten Rückschlägen zu erholen, da sich die Risikostimmung verbessert habe. Das Unternehmen sei in erheblichem Umfang in der Luftfahrtindustrie engagiert und profitiere von der verlangsamten Ausbreitung des Virus, da dies eine frühere Wiederaufnahme des Flugverkehrs bedeuten könnte.



Auch der deutsche Automobilsektor sei im Aufwind. Continental (CON.DE) sowie die Autohersteller Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF), BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) und Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) würden Zuwächse zwischen 5 und 7% verzeichnen. Dies sollte nicht überraschen, da diese Aktien anfällig für Veränderungen in der Risikostimmung seien. Unterdessen habe BMW im ersten Quartal 2020 einen Rückgang der Auslieferungen um 20,6% im Jahresvergleich gemeldet.



Die Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) habe angegeben, dass ihr Schaden- und Unfallgeschäft im ersten Quartal einen starken Anstieg der Schäden verzeichnet habe. Die Schäden stünden im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie. Das Unternehmen habe beschlossen, die Gewinnprognose von 2,8 Milliarden EUR für das Jahr zurückzuziehen und die Rückkäufe auszusetzen. Die Munich Re habe gesagt, dass die Erträge im ersten Quartal 2020 voraussichtlich auf eine niedrige dreistellige Zahl sinken würden. (06.04.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Montag mit großen bullischen Kurslücken eröffnet, so die Experten von XTB.Die verbesserte Stimmung könne auf zwei Faktoren zurückgeführt werden. Erstens werde die Coronavirus-Pandemie mehr und mehr unter Kontrolle gebracht, da sich die Zahl der Infizierten und der Todesfälle in einigen Krisengebieten wie Italien oder Spanien verlangsame. Zweitens gebe es Berichte, die besagen würden, dass Russland und Saudi-Arabien einer Einigung über die Reduzierung der Produktionsmengen näherkämen. Die Videokonferenz der OPEC+ sei jedoch von heute auf mindestens Donnerstag verschoben worden.