Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (21.02.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) unter die Lupe.MTU habe gute Zahlen vorgelegt, die über den Analystenerwartungen lägen, erhöhe die Dividende und gebe einen guten Ausblick. Doch das Wertpapier rutsche trotzdem ab. Was sei da los?Das Unternehmen habe im abgelaufenen Jahr wieder seine bereits zweimal erhöhten Gewinnziele übertroffen und nach 2016 wieder Rekorde aufgestellt. Aber: Immer wieder sei es beim Airbus A320neo in den letzten Monaten zu Triebwerksausfällen gekommen. Bei insgesamt 32 ausgelieferten A320neo würden die Turbinen drohen, während des Flugs auszufallen, Flugsicherheitsbehörden hätten deswegen im Februar Betriebseinschränkungen verhängt. Rund 100 Triebwerke müssten umgerüstet werden.MTU hoffe, dass die Probleme in Kürze behoben sein würden und keinen Einfluss auf das laufende Geschäftsjahr hätten. Auch die veränderte Rechnungslegung für 2018 könnte für Verunsicherung an der Börse gesorgt haben. MTU peile jetzt nur eine moderate Steigerung beim Gewinn an. So lege das Unternehmen seinem Umsatz künftig statt Listenpreisen die oft stark rabattierten Verkaufspreise zugrunde. Und Lieferungen an Flugzeugbauer würden früher gebucht als bisher. 2017 hätten die Erlöse auf dieser Basis statt wie gerade veröffentlicht 5,0 Mrd. nur 3,65 Mrd. Euro betragen. Der operative Gewinn hätte bei 570 Mio. Euro statt bei knapp 607 Mio. gelegen. Von dieser Basis aus möchte Vorstandschef Reiner Winkler das bereinigte EBIT jetzt auf 600 bis 620 Mio. Euro steigern. Der bereinigte Überschuss solle ähnlich wachsen.Investoren würden die guten Nachrichten nicht reichen. Das Wertpapier verliere am Mittwoch zweitweise mehr als 3% an Wert und gehöre damit zu den schwächsten Werten im MDAX. Seit dem Allzeithoch bei 156,80 Euro Anfang Januar würden sich die Verluste jetzt auf gut 12% summieren. Die aktuellen Probleme sollten das Geschäft von MTU indes nur vorübergehend belasten, sodass der Titel seinen Aufwärtstrend bald wieder fortsetzen könnte.Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", bleibt bei seinem Kursziel von 170 Euro für die MTU Aero Engines-Aktie. Ein nachhaltiger Rutsch unter 130 Euro wäre technisch betrachtet hingegen ein kurzfristiges Verkaufssignal. (Analyse vom 21.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link