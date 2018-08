Börsenplätze MS Industrie-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

3,38 EUR +1,50% (28.08.2018, 13:08)



Xetra-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

3,36 EUR +0,90% (28.08.2018, 12:45)



ISIN MS Industrie-Aktie:

DE0005855183



WKN MS Industrie-Aktie:

585518



Ticker-Symbol MS Industrie-Aktie:

MSAG



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (28.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG).MS Industrie habe vergangene Woche die Zahlen für das erste Halbjahr 2018 vorgelegt. Darüber hinaus sei CEO Dr. Andreas Aufschnaiter auf dem Hamburger Investorentag umfassend auf die aktuelle Entwicklung des Unternehmens eingegangen.In H1 2018 habe der Konzernumsatz bei 140,3 Mio. Euro gelegen. Für Q2 impliziere dies ein anhaltend starkes Wachstum von 12,8% auf 73,8 Mio. Euro, trotz der im Vorjahresquartal bereits einsetzenden Belebung im US-Truckmarkt. Die Wachstumsdynamik im Segment Powertrain habe daher erwartungsgemäß nicht das Niveau des Q1 (+18%) erreicht, sei zum Halbjahr mit +14,8% aber nach wie vor hoch ausgefallen. Da angesichts der jüngsten Auftragszahlen für Class 8-Trucks in den USA (Juni +140%, Juli +187% yoy) in H2 von einem weiterhin sehr guten Marktumfeld auszugehen sei, dürfte auch MS Industries Hauptkunde Daimler Trucks das avisierte Absatzziel von rund 200.000 Weltmotor-Einheiten erreichen (2017: 165.000). Das Segment Ultrasonic habe auf Halbjahressicht mit einem Umsatzplus von 6,9% auf 28,0 Mio. Euro zum Wachstum beigetragen, nachdem in Q1 noch ein Nullwachstum vorgelegen habe. Nichtsdestotrotz hätten die Auslieferungen hier laut Management aufgrund verzögerter Kundenabrufe in H1 noch unter den Erwartungen gelegen.Der schwächere Produktmix, gestiegene Personalaufwendungen (u.a. durch den Aufbau desVertriebs im Bereich Ultraschall-Serienmaschinen) und höhere Energie- und Rohstoffkostenhätten in Q2 zu einer deutlich niedrigeren operativen Marge und entsprechend einem leichten Rückgang des EBITs auf 3,2 Mio. Euro (Vj.: 3,4 Mio. Euro) geführt. Wie der Vorstand auf dem Hamburger Investorentag unterstrichen habe, sei dies jedoch ein stichtagsbezogener Effekt, so dass aufgrund der visibel höheren Abrufe im Segment Ultrasonic für H2 von einer stärkeren Ergebnisentwicklung auszugehen sei.deutlich über Vorjahr) daher erneut bekräftigt worden. Das ebenfalls bestätigte Umsatzziel i.H.v. rund 270 Mio. Euro erscheine mittlerweile jedoch zu konservativ und dürfte mit den 9M-Zahlen auf rund 280 Mio. Euro angehoben werden. Der Auftragsbestand liege mit rund 148 Mio. Euro weiterhin auf einem hohen Niveau und reiche in beiden Segmenten bereits in das Jahr 2019 hinein.Fazit: Das Q2 sei von einer starken Umsatz- aber schwachen Ergebnisentwicklung geprägt gewesen. Speck habe seine Prognosen entsprechend leicht angepasst, sehe MS Industrie angesichts der erwarteten Absatz-Beschleunigung im Segment Ultrasonic aber vor einem starken zweiten Halbjahr.Patrick Speck, Analyst der Montega AG, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die MS Industrie-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 5,10 Euro bestätigt. (Analyse vom 28.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link