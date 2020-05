Trotz der starken Kurszielreduktion vergeben Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, daher weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 28.05.2020)



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (28.05.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) weiterhin mit "kaufen" ein.Das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 habe bei der MS Industrie AG im Zeichen der Veräußerung des US-amerikanischen Powertrain-Geschäftes gestanden. Der Wegfall der Umsatzerlöse in Höhe von jährlich ca. 80 Mio. EUR hätten einen starken Umsatzrückgang auf 226,40 Mio. EUR (VJ: 282,75 Mio. EUR) sowie ein deutlich rückläufiges, um Sondereffekte bereinigtes EBIT, auf -2,08 Mio. EUR (VJ: 10,67 Mio. EUR) zur Folge gehabt. Das IFRS-EBIT habe jedoch aufgrund eines einmaligen Entkonsolidierungsergebnisses von netto 20,55 Mio. EUR mit 18,47 Mio. EUR deutlich oberhalb des Vorjahreswertes gelegen. Unterm Strich weise der MS-Konzern daher ein Nachsteuerergebnis in Höhe von 16,72 Mio. EUR (VJ: 7,11 Mio. EUR) auf, welches ebenfalls stark vom transaktionsbedingten Sondereffekt geprägt gewesen sei.Mit ihren beiden Geschäftsbereichen Powertrain und Ultraschall weise der MS-Konzern ein hohes Exposure zum Automotive-Bereich auf, wobei hier ganz klar der Fokus auf Nutzfahrzeuge liege. Auch wenn die Gesellschaft mittelfristig von attraktiven Marktvorgaben profitieren sollte, stünden kurzfristig die Auswirkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie im Vordergrund. Die Powertrain-Fertigung in Trossingen und Zittau sei beispielsweise, aufgrund der Werkschließungen von Hauptkunden der MS Industrie AG, auf Minimalniveau heruntergefahren worden. Zwischenzeitlich habe sich über 90% der Belegschaft an diesen beiden Standorten in Kurzarbeit befunden. Im Ultraschall-Segment sei der Rückgang der Auslastung auf etwa 60% vergleichsweise geringer ausgefallen.Erste Auswirkungen daraus würden sich in den Zahlen zum ersten Quartal 2020 beobachten lassen. Hier habe die Gesellschaft einen deutlichen Umsatzrückgang auf 41,1 Mio. EUR verzeichnet (VJ: 75,0 Mio. EUR), wobei rund 23 Mio. EUR des Umsatzrückgangs dem Wegfall des US-PTG-Geschäftes und damit 10,9 Mio. EUR den pandemiebedingten Produktionsrückgängen geschuldet sei. Erwartungsgemäß habe das EBIT mit -2,7 Mio. EUR (VJ: 2,8 Mio. EUR) im negativen Bereich gelegen.In der aktuellen von der Covid-19-Pandemie geprägten Situation liege ein besonderes Augenmerk auf der Liquiditätsausstattung des Konzerns. Zum 31.03.2020 verfüge die Gesellschaft über einen umfangreichen Bestand an liquiden Mitteln von rund 15,1 Mio. EUR. Zudem seien Anfang des zweiten Quartals eine weitere Teilzahlung der Kaufpreisrate aus der Veräußerung der US-Aktivitäten im PTG-Segment in Höhe von 5,32 Mio. EUR vereinnahmt worden. Auch dürfte der MS-Konzern gut in der Lage sein, falls notwendig, zusätzliches Fremdkapital aufzunehmen. Zum 31.12.2019 habe das Eigenkapital in Höhe von 76,75 Mio. EUR die Finanzverschuldung in Höhe von 74,63 Mio. EUR überstiegen, was eine hohe Flexibilität hinsichtlich möglicher Finanzierungsfragen biete.Bei den Serienmaschinen seien wichtige Messen abgesagt würden und es lägen darüber hinaus starke Einschränkungen bei den Vertriebsaktivitäten vor.Für das laufende Geschäftsjahr würden die Analysten mit Umsatzerlösen in Höhe von 161,88 Mio. EUR rechnen und für die kommenden beiden Geschäftsjahre eine Rückkehr zum Umsatzwachstum erwarten. Auf der Annahme einer konjunkturellen Erholung basierend würden die Analysten für 2021 mit Umsätzen in Höhe von 190,00 Mio. EUR und für 2022 in Höhe von 203,30 Mio. EUR rechnen. In ihren Umsatzprognosen hätten die Analysten zudem Umsatzerlöse mit einem Kunden der VW-Gruppe berücksichtigt. Bis 2026 sollten diese jährlich auf 25 bis 30 Mio. EUR ansteigen. Für 2020 würden sie mit einem deutlich negativen EBIT in Höhe von -5,57 Mio. EUR rechnen. Analog zum erwarteten Umsatzanstieg würden die Analysten für 2021 und 2022 überproportionale EBIT-Steigerungen auf 4,80 Mio. EUR (2021) und7,29 Mio. EUR erwarten.Den Analysten sei bewusst, dass sowohl die Umsatz- als auch die Ergebnisprognosen derzeitvon einer hohen Unsicherheit behaftet seien und in einer kommenden Researchstudie erhebliche Anpassungen notwendig sein könnten. Auch der MS-Vorstand schätze seine aktuelle Prognose als nur eingeschränkt belastbar ein. In ihrem DCF-Bewertungsmodell hätten die Analysten die deutlich erhöhte Unsicherheit durch eine Anhebung des Diskontierungsfaktors berücksichtigt. Aufgrund eines höheren Betas hätten sie die Eigenkapitalkosten von 9,0% auf 10,2% angehoben, was einen Anstieg des WACC auf 9,4% (bisher: 8,3%) bedeute.Als Ergebnis des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 1,90 EUR (bisher: 3,60 EUR) ermittelt und würden damit eine deutliche Reduktion vornehmen. Dies sei ein Resultat der erwarteten erheblichen Umsatzrückgänge des laufenden Geschäftsjahres sowie der von der niedrigeren Ausgangsbasis ebenfalls signifikant niedrigeren Umsätze und Ergebnisse der kommenden Geschäftsjahre. Zudem hätten die Analysten aufgrund der aktuellen Unsicherheit den Diskontierungsfaktor leicht angehoben. Seit ihrer letzten Researchstudie (Studie vom 28.11.2019) sei der MS-Aktienkurs um 58,5% auf 1,19 EUR (XETRA; 27.05.2020; 17:36 Uhr) gefallen.