Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (21.11.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG).MS Industrie habe gestern die Zahlen für Q3 2018 vorgelegt, die auf operativer Ergebnisebene deutlich unter den Analystenerwartungen gelegen hätten.Nach 9M habe MS Industrie ein Umsatzwachstum von 10,5% auf 209,4 Mio. Euro erzielt (MONe: 210,8 Mio. Euro), sei damit aber etwas hinter der Dynamik des H1 (+13,2%) zurückgeblieben. Dies beruhe nach Erachten des Analysten vor allem auf erneuten Absatzverschiebungen im Segment Ultrasonic, das in den ersten drei Quartalen nur ein leichtes Umsatzplus von 2,1% verzeichnet habe (H1: +6,9%). Im Segment Powertrain hätten die Erlöse mit +12,0% hingegen deutlich zweistellig zugelegt, was insbesondere auf die anhaltend starke Nachfrage in der Absatzregion USA/Kanada mit einem Zuwachs auf 77,9 Mio. Euro (+13,7%) zurückzuführen sei. Der dortige Hauptkunde Detroit Diesel Corp./Daimler habe in Q3 ein Absatzplus von 16% erzielt, so dass das globale Absatzziel von 200.000 Weltmotor-Einheiten in 2018 erreicht werden dürfte und auch bereits für 2019 dieses hohe Niveau avisiert werde.Trotz eines deutlich auf 100,8 Mio. Euro (Vj.: 90,7 Mio. Euro) gesteigerten Rohertrags habe das 9M-EBITDA mit 16,8 Mio. Euro leicht unter Vorjahr (17,3 Mio. Euro) sowie der Analystenprognose (18,2 Mio. Euro) gelegen. Grund hierfür seien u.a. die in Q3 deutlich höher als erwarteten OPEX, insbesondere aus der Markteinführung der Ultraschall-Serienmaschinen sowie der Vorbereitung neuer Serienanläufe im Segment Powertrain. Letztere seien teilweise kundenseitig vorgezogen worden und sollten noch im Q4 stattfinden. Auch im Vertriebsaufbau für die Ultrasonic-Serie MS SoniTOP komme MS Industrie schneller als erwartet voran, woraus aber kurzfristig höhere Ergebnisbelastungen resultieren würden.Die auf den ersten Blick schwache Ergebnisentwicklung in Q3 sei im Wesentlichen auf die schnellere Erschließung neuer Umsatzpotenziale in beiden Segmenten zurückzuführen.Patrick Speck, Analyst der Montega AG, sieht die Equity Story daher insgesamt intakt und bestätigt das Rating "kaufen" für die MS Industrie-Aktie mit einem neuen Kursziel von 4,70 Euro (zuvor: 5,10 Euro). (Analyse vom 21.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link