Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (02.06.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) weiterhin mit "kaufen" ein.Erwartungsgemäß habe die MS Industrie AG im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 einen deutlichen Umsatzrückgang in Höhe von -27,6% auf 164,06 Mio. EUR (VJ: 226,40 Mio. EUR) hinnehmen müssen. Im Powertrain-Bereich agiere die Gesellschaft als Zulieferer von Komponenten für Nutzfahrzeuge und sei hier von einem starken Rückgang bei den Neuzulassungen betroffen gewesen. In 2020 seien dabei in Europa 28,5% weniger LKW zugelassen worden als im Vorjahr. Darüber hinaus sei das Powertrain-Geschäft vom Wegfall der USA-Umsätze betroffen gewesen. Like-for-Like hätte der MS-Konzern einen Umsatzrückgang in Höhe von -19,4% ausgewiesen.Auch im Ultraschall-Segment sei es zu einem sichtbaren Umsatzrückgang in Höhe von -19,5% gekommen. Hier habe, insbesondere bei den Sondermaschinen, eine rückläufige Auftragslage vorgelegen, so dass die Gesellschaft gezwungen gewesen sei, Kurzarbeit in Anspruch zu nehmen. Lediglich im Produktbereich Ultraschall-Systeme und Komponenten habe die MS Industrie AG eine Sonderkonjunktur (Umsatzerlöse: ca. 5,0 Mio. EUR) mit dem Verkauf von Systemen zum Schweißen von Masken und Schutzanzügen verzeichnet, diese habe jedoch die Umsatzschwäche der anderen Produktgruppen nicht kompensiert.Angesichts des deutlichen Umsatzrückgangs sei der starke EBIT-Rückgang auf -9,18 Mio. EUR (VJ: 18,47 Mio. EUR) nachvollziehbar. Der Vergleich zum Vorjahreswert müsse allerdings relativiert werden, da der Verkauf des US-amerikanischen Powertrain-Bereiches den Vorjahreswert deutlich positiv beeinflusst habe. Nach Bereinigung des einmaligen Entkonsolidierungsergebnisses in Höhe von 20,55 Mio. EUR hätte die MS Industrie AG im Vorjahr ein EBIT in Höhe von -3,00 Mio. EUR ausgewiesen und damit wäre der EBIT-Rückgang deutlich niedriger ausgefallen.Nachdem das vergangene Geschäftsjahr 2020 stark von den pandemiebedingten Auswirkungen geprägt gewesen sei, dürfte das laufende Geschäftsjahr 2021 von Erholungstendenzen geprägt sein. Gut sichtbar werde dies bereits anhand der Q1-Zahlen 2021. Zwar weise der MS-Konzern mit 41,7 Mio. EUR (VJ: 41,1 Mio. EUR) einen auf dem ersten Blick nur moderaten Umsatzanstieg auf, die Veräußerung der Tochtergesellschaft Elektromotorenwerk Grünhain GmbH (EMGR) habe jedoch das Umsatzniveau um 4,7 Mio. EUR reduziert. Bereinigt um diese Transaktion hätte die MS Industrie AG einen Umsatzanstieg in Höhe von +14,6% erreicht. Besonders hervorzuheben sei der Umstand, wonach die MS Industrie AG auf allen Ergebnisebenen wieder die Gewinnschwelle erreicht habe. Das EBIT sei dabei stark auf 0,90 Mio. EUR geklettert (VJ: -2,70 Mio. EUR).Parallel zum Umsatzanstieg rechne der MS-Vorstand mit einer deutlichen Steigerung des EBITDA und des EBIT. Dies sollte auch vor dem Hintergrund der umgesetzten Effizienzsteigerungen geschehen. Dabei habe ein Umzug der Powertrain-Produktion des Standortes Zittau an den Hauptstandort Trossingen stattgefunden. Damit verbunden sei die Mitarbeiterzahl in Zittau stark reduziert und die Fläche in der Produktionshalle in Trossingen effizienter genutzt worden. Zudem sei mit der neuen "Rundtakter"-Technologie die Automatisierung erhöht worden, unter anderem auch als Vorbereitung für den Neuanlauf der Achsenfertigung für die Traton-Gruppe. Die Reduktion der Personalkosten sowie die Effektivitätssteigerungen hätten, gemäß Unternehmensangaben, den Break-Even-Punkt im Powertrain-Segment um etwa 20% reduziert.In ihren Prognosen würden die Analysten für das laufende Geschäftsjahr 2021 mit Umsatzerlösen in Höhe von 185,30 Mio. EUR rechnen. Nachdem im kommenden Geschäftsjahr 2022 die Umsatzmarke von 200 Mio. EUR überschritten werden dürfte, würden die Analysten für 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 217,32 Mio. EUR prognostizieren. Die erwartete deutliche Steigerung des EBITDA und des EBIT sollte einerseits mit den umgesetzten Maßnahmen, der anstehenden Serienanläufe ab 2022 und der gestiegenen Automatisierung in der Produktion erreicht werden. Andererseits sollte die zunehmende Bedeutung des margenstärkeren UTG-Segments im Umsatzmix schon automatisch mit einer Rentabilitätszunahme einhergehen. Bereits in dem laufenden Geschäftsjahr 2021 sollte die MS Industrie AG auf allen Ergebnisebenen starke Steigerungen erreichen.Als Ergebnis des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 2,90 EUR (bisher: 2,20 EUR) ermittelt. Neben der Reduktion des WACC habe der erstmalige Einbezug der Prognosen des Geschäftsjahres 2023 in die konkrete Schätzperiode einen kurszielsteigernden Effekt.