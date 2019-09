Vor diesem Hintergrund sind die jüngsten Directors Dealings-Meldungen der beiden Unternehmensvorstände als ein Signal eines günstigen Einstiegskurses zu sehen, so Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG. (Analyse vom 30.08.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (02.09.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, nehmen die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zum ersten Mal seit dem vergangenen Jahr seien bei der MS Industrie AG Insidertranskationen gemeldet worden. Beide Vorstände hätten dabei Aktien zu einem Kurswert von jeweils etwas unter 20.000 Euro erworben. Ganz offensichtlich würden beide Vorstände das Kursniveau der MS-Aktie, nach dem starken Kursrückgang der vergangenen Wochen, für sehr attraktiv halten. Wie auch schon andere Unternehmen der Automotive-Sparte leide dabei die Aktie der MS Industrie AG ganz besonders von den derzeit vorherrschenden negativen Aussichten für diese Branche.Die Gesellschaft sei dabei über den Geschäftsbereich Powertrain in der Motoren- und Antriebstechnik insbesondere im Bereich der Nutzfahrzeuge tätig und dabei ein wichtiger Lieferant für Komponenten des Daimler-Weltmotors. Neben der Bearbeitung und der Montage von Alu-Gehäusen (Nockenwellengehäuse, Getriebegehäuse, Fahrwerksteile) würden weitere Präzisions-Komponenten, wie etwa Ventilbrücken oder Achsen, bearbeitet und montiert. Im zweiten, derzeit noch kleineren Geschäftsbereich Ultraschall biete die Gesellschaft Ultraschall-Systeme für die Verpackungsindustrie, Medizintechnik etc. an und weise hier keine nennesswerte Abhängigkeit zur Automobilbranche auf.Die MS Industrie AG habe für die ersten sechs Monate 2019 erwartungsgemäß einen deutlichen Rückgang der Umsatzerlöse auf 124,42 Mio. Euro (VJ: 140,32 Mio. Euro) ausgewiesen. Es gelte jedoch die weggefallenen Umsätze des im April 2019 veräußerten Powertrain-Segments in Nordamerika zu berücksichtigen, mit dessen Veräußerung sich der Jahresumsatz um rund 80 Mio. Euro reduziere. Bereinigt um diesen Effekt (Wegfall von 20 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2019) hätte der MS-Konzern sogar ein leichtes Umsatzwachstum in Höhe von 1,3% erzielt, was als eine Folge einer zumindest im ersten Halbjahr 2019 weiterhin positiven Entwicklung der LKW-Neuzulassungszahlen in Europa zu verstehen sei.Nach dem Verkauf der US-Aktivitäten im Powertrain-Segment würden für die MS Industrie AG die Neuzulassungszahlen in Nordamerika nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Für die Veräußerung der MS Industries Inc. habe die Gesellschaft einen Kaufpreis in Höhe von insgesamt 40 Mio. USD vereinnahmt, davon würden 16 Mio. USD auf drei verzinste Jahresraten bis April 2022 verteilt. Als weitere Bestandteile dieser Transaktion seien die langfristige Vermietung der Immobilie in Webberville (5 Mio. USD in den nächsten zehn Jahren) sowie ein Vertrag für die Lieferung von Lagerböcken an den Erwerber der Gnutti Carlo-Gruppe heranzuziehen. Dieser Liefervertrag umfasse ein jährliches Umsatzvolumen in Höhe von ca. 10 Mio. USD.Auch auf Gesamtjahresbasis 2019 sollte die Gesellschaft einen deutlichen Umsatzrückgang aufweisen. Neben den weggefallenen Umsätzen in den USA dürfte sich das aktuelle Marktumfeld hierauf ebenfalls belastend auswirken. Beim Großkunden Daimler seien die Auftragseingänge in Europa in den ersten sechs Monaten 2019 dabei um 14% gefallen. Mit entsprechender zeitlicher Verzögerung dürfte sich dies bereits im zweiten Halbjahr 2019 aber insbesondere in 2020 in den Umsätzen der MS-Gruppe auswirken. Dies sollte aber von neuen Aufträgen (ZF, Daimler, American Axle, Thyssen Krupp) sowie durch die Liefervereinbarung mit der Gnutti Carlo-Gruppe aufgefangen werden, weswegen das MS-Management die Umsatzprognosen (230 Mio. Euro) habe bestätigen können.Bei ihren deutlich niedrigeren Umsatzprognosen für 2020 in Höhe von 211,48 Mio. Euro würden die Analysten von einem Rückgang der Abrufzahlen durch Daimler ausgehen und darüber hinaus den erstmaligen ganzjährigen Wegfall des PTG-Geschäftes in Nordamerika berücksichtigen. 2021 sollte die Gesellschaft, unter anderem durch die erstmalige Belieferung des neuen PTG-Kunden der VW-Gruppe, wieder steigende Umsatzerlöse - auch im Segment Ultraschall - auf 229,78 Mio. Euro erreichen.Inklusive Sondererträge dürfte die MS Industrie AG in 2019 einen deutlichen EBIT-Sprung auf 24,78 Mio. Euro vorweisen. Im kommenden Geschäftsjahr 2020 sollte die EBIT-Marge noch zunächst unter dem Wert vor Veräußerung des US-amerikanischen PTG-Geschäftes liegen. Erst ab 2021 könnte die dann etwas deutlichere Verschiebung der Umsätze hin zum margenstärkeren UTG-Geschäft eine leicht überproportionale Ergebnisentwicklung auf 9,71 Mio. Euro nach sich ziehen.Auf Basis ihrer Prognosen hätten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 4,10 Euro ermittelt. Hiervon ausgehend biete der aktuelle Aktienkurs noch reichlich Potenzial nach oben.