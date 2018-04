Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (13.04.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) weiterhin zu kaufen.MS Industrie werde bis zum 30. April den Geschäftsbericht 2017 veröffentlichen. Speck gehe davon aus, dass die Jahresziele erreicht worden seien und das Unternehmen für 2018 ein solides Umsatz- und leicht überproportionales Ergebniswachstum in Aussicht stellen werde.Positiver Jahresabschluss mit starken Verbesserungen in Q4 erwartet: Für 2017 rechne Speck mit einem Umsatzplus von rund 6% auf 251,0 Mio. Euro sowie einem EBITDA von 22,3 Mio. Euro (+19% yoy). Die im November angehobene Guidance (Umsatz rund 250 Mio. Euro, deutlich verbessertes EBITDA) sollte demensprechend sicher erreicht worden sein.Für Q4 würden die Analystenprognosen ein kräftiges organisches Wachstum von mehr als 22% auf 61,6 Mio. Euro sowie eine signifikante EBITDA-Steigerung auf 5,0 Mio. Euro (Vj.: 3,5 Mio. Euro) implizieren. Dies dürfte nach Erachten des Analysten vor allem auf einer deutlichen Belebung des Powertrain-Geschäfts beruhen, nachdem sich hier im Vorjahr die Produktionsdrosselung bei Daimler Trucks in den USA spürbar negativ auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung ausgewirkt habe. Ein in 2017 verbessertes Finanzergebnis und erste positive Effekte der US-Steuerreform (Auflösung von Steuerrückstellungen) sollten zu einer noch deutlicheren Steigerung des Jahresüberschusses auf 6,3 Mio. Euro (MONe) geführt haben.Vielversprechende Perspektiven für 2018: Die anhaltend gute Entwicklung des LKW-Marktes in Europa (Jan.-Feb. +6,4% lt. ACEA) und in den USA lege nach Erachten des Analysten im laufenden Jahr die Basis für weiteres Wachstum im Powertrain-Segment. Insbesondere im US-Markt sei eine anziehende Dynamik zu beobachten. So hätten die Class 8-Truckorders im März mit 46.300 Einheiten um 15% über dem Februar- bzw. 103% über dem Vorjahresniveau gelegen, womit in Q1 ein Rekordvolumen erreicht worden sei.Mit Vorlage des GB sollten außerdem Details zum Ergebnis der Verhandlung mit Daimler bzgl. einer Verlängerung des Weltmotor-Vertrags bekannt gegeben werden. Eine mögliche Umstellung der Daimler-Zulieferstruktur auf Dual-Source würde angesichts der nach Erachten des Analysten längerfristigen Übergangsphase sowie klarer Anzeichen zur Gewinnung neuer OEM-Kunden ein beherrschbares Umsatzrisiko und insgesamt keinen Bruch der Equity Story im Powertrain-Bereich darstellen. Angesichts der erfolgten Prototypenlieferungen an weitere Nutzfahrzeugkunden sollten nach Erachten des Analysten bis 2019 neue Serienaufträge hinzukommen.MS Industrie stehe nach 2017 nach Erachten des Analysten vor einem weiteren erfolgreichen Jahr. In Anbetracht des erwarteten positiven Newsflows halte er auch die Bewertung der Aktie weiter für attraktiv.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die MS Industrie-Aktie mit einem unveränderten von Kursziel 5,30 Euro. (Analyse vom 13.02.2018)