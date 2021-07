Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Februar erreichte der MSCI Emerging Markets mit 1.449 Punkten ein neues Allzeithoch, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Seither konsolidiere das Schwellenländerbarometer im Bereich des alten Rekordstandes aus dem Jahr 2007 bei 1.345 Punkten. Charttechnisch besitze diese Phase des Luftholens aber dennoch eine konstruktive Grundnote, denn sowohl die 38-Wochen-Linie (akt. bei 1.310 Punkten) als auch die Ausbruchsmarke in Form des Hochs von Januar 2018 bei 1.279 Punkten sei seither nie ernsthaft unter Druck geraten. Solange hier kein Rebreak erfolge, würden die Bullen am längeren Hebel sitzen, womit die zuletzt genannte Marke als strategische Risikobegrenzung prädestiniert sei. Ohne ein solches Rebreak würden weiterhin die langfristigen Kurstreiber in Form der Auflösung der Seitwärtsphase der letzten Dekade sowie des "V-förmigen" Umkehrmusters des Jahres 2020 dominieren. Das Anschlusspotenzial des zuletzt genannten Kursmusters - abgeleitet aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnitts - lasse sich auf 400 Punkte taxieren. Mit anderen Worten: Daraus ergebe sich ein langfristiges Kursziel im Bereich von 1.550 Punkten. Entsprechend dürfte das eingangs erwähnte Rekordlevel noch nicht das Ende der Fahnenstange markieren. (02.07.2021/ac/a/m)



