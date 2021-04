Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die 10er-Jahre waren für den MSCI Emerging Markets ein verlorenes Jahrzehnt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Noch vor der Finanzkrise habe der Schwellenländerindex eine Reihe von Allzeithochs erreicht. Doch nach dem Absturz sei es allenfalls seitwärts gegangen. In dieser Analyse würden die Analysten einen Blick auf diesen vergessenen Markt werfen und die Monatsrenditen betrachten, die über die letzten 32 Jahre seit 1988 durchschnittlich realisiert worden seien. Der MSCI Emerging Marktes starte zunächst fulminant ins neue Jahr. Januar und Februar würden durchschnittliche Renditen von 1,44% bzw. 1,48% bei Trefferquoten von jeweils 61,8% bringen. Die Jahresauftaktrally gipfele in einem sehr starken April, der in etwa 73% aller Fälle positiv verlaufe und eine durchschnittliche Rendite von 2,96% erziele. Er sei nach dem Dezember der zweitbeste Monat des Jahres. Beim MSCI Emerging Markets sei der Effekt des "Sommerlochs" klar erkennbar. Mai und Juni würden leicht negative Wertentwicklungen bringen, der August sogar deutliche Abschläge von durchschnittlich 1,77%. Gleichzeitig habe der Hochsommermonat Investoren nur in 48,48% aller Jahre Kursgewinne gebracht. Immerhin: Der unter Anlegern gefürchtete September verliere mit einem Durchschnittsverlust von -0,25% bei einer Trefferquote von 57,58% ein wenig an Schrecken!



"Sell in May and go away" scheine hier also in besonderer Weise zu gelten. Um den negativen Effekt des Sommerlochs zu demonstrieren, würden die Analysten eine saisonale Strategie untersuchen, welche nur von Oktober bis April in den MSCI Emerging Markets investiere. Der saisonale Ansatz "ex Sommer" bringe seit 1988 eine Rendite von 2.763%, während eine Buy and Hold-Strategie "nur" 1.216% abwerfe. Um die Überlegenheit der Wintermonate zu demonstrieren würden die Analysten den Spieß einmal umdrehen: Sie würden die Performance des MSCI Emerging Markets in der Sommerperiode untersuchen! Wenn Anleger seit 1988 ausschließlich von Mai bis September in den Schwellenländern investiert gewesen wären, stünde trotz grundsätzlichem Bullenmarkt nach über 30 Jahren ein Verlust von 54,02% zu Buche! Die ex-Sommer-Strategie berge aber noch eine weitere erfreuliche Auffälligkeit: Von den insgesamt 33 Jahren würden 24 Jahre positiv enden, wenn Anleger die Sommermonate aussparen würden. Der MSCI Emerging Markets komme hingegen nur auf 19 Jahre im "grünen Bereich". Fazit: "Sell in May" funktioniere beim MSCI Emerging Markets besonders gut. Anleger, die das Sommerloch systematisch genutzt hätten, hätten kein verlorenes Jahrzehnt erlebt, sondern hätten sich regelmäßig über neue Allzeithochs freuen können. (26.04.2021/ac/a/m)



