Tradegate-Aktienkurs MOLOGEN-Aktie:

3,266 EUR -2,62% (15.02.2017, 22:25)



ISIN MOLOGEN-Aktie:

DE0006637200



WKN MOLOGEN-Aktie:

663720



Ticker-Symbol MOLOGEN-Aktie:

MGN



Kurzprofil MOLOGEN AG:



MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN) ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das mit einzigartigen Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immunonkologie entwickelt MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.



Die Immuntherapie Lefitolimod (MGN1703) ist das Hauptprodukt des Unternehmens und der "Best-in-Class" TLR9-Agonist. Die Behandlung mit Lefitolimod (MGN1703) führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus besitzt Lefitolimod (MGN1703) das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. Lefitolimod (MGN1703) wird zurzeit für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs (Zulassungsstudie) und kleinzelligem Lungenkrebs (randomisierte kontrollierte Studie) entwickelt. Zudem wird Lefitolimod (MGN1703) derzeit in einer Phase-I-Studie bei HIV untersucht und eine Phase-I-Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Yervoy(R) (Ipilimumab) soll im ersten Halbjahr 2016 gestartet werden.



Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien, insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht. (16.02.2017/ac/a/nw)

Berlin (www.aktiencheck.de) - MOLOGEN-Aktienanalyse von Analyst Simon Scholes von First Berlin:Simon Scholes, Analyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Biotechnologie-Unternehmens MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN).Die Kombination von Lefitolimod mit Checkpoint-Inhibitoren, in diesem Fall Anti-PD-1 und Anti-PD-L1 Antikörpern, sei durch Studien mit Tumormodellen in der Maus erforscht worden. Die Daten würden belegen, dass Lefitolimod die Anti-Tumor-Wirkung dieser Antikörper wesentlich verbessern und dadurch das Überleben der Mäuse verlängern könne. Die zwei Hauptschwächen der Checkpoint-Inhibitoren bestünden darin, dass sie nur bei einer Minderheit der Patienten funktionieren würden, und dass sie erhebliche Nebenwirkungen hätten. Die Kombination der Checkpoint-Inhibitoren mit anderen Immuntherapien gelte gemeinhin als Schlüssel für eine erhöhte Ansprechrate. Dieser Standpunkt werde von den positiven Ergebnissen der jüngsten Kombinationsstudien mit Lefitolimod in der Maus unterstützt, die das Potenzial von Lefitolimod für Kombinationsstrategien nachweisen würden.Darüber hinaus weise Lefitolimod gute Sicherheits- und Verträglichkeitscharakteristika auf, da er ausschließlich aus natürlichen DNA-Komponenten ohne jegliche chemische Modifizierung produziert werde. Aus unserer Sicht erhöhen die neuesten Nachrichten die Wahrscheinlichkeit einer Partnerschaft mit einem großen etablierten Pharmaunternehmen, so Scholes. Lefitolimod sei Gegenstand von vier klinischen Studien - bei metastasierendem Kolorektalkarzinom (mCRC), kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC), HIV und einem Kombinationstest mit dem Immun-Checkpoint-Inhibitor, Yervoy. Der Markt für mCRC allein belaufe sich auf über USD 10 Mrd. Scholes erwarte, dass MOLOGEN in dieser Indikation 2019/20 Zulassungsanträge bei der EMA bzw. FDA einreicht.Simon Scholes, Analyst von First Berlin, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung und sein Kursziel von EUR 11,30 für die MOLOGEN-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 15.02.2017)Xetra-Aktienkurs MOLOGEN-Aktie:3,243 EUR -0,61% (15.02.2017, 17:36)