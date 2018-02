Tradegate-Aktienkurs MOLOGEN-Aktie:

2,488 EUR +0,40% (01.02.2018, 22:25)



ISIN MOLOGEN-Aktie:

DE0006637200



WKN MOLOGEN-Aktie:

663720



Ticker-Symbol MOLOGEN-Aktie:

MGN



Kurzprofil MOLOGEN AG:



Die MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mit einzigartigen Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immunonkologie entwickelt MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.



Das Immuntherapeutikum Lefitolimod (MGN1703) ist das Hauptentwicklungsprodukt des Unternehmens und wird als "Best-in-Class" TLR9-Agonist angesehen. Die Behandlung mit Lefitolimod führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus gilt Lefitolimod als Immune Surveillance Reactivator (ISR) und besitzt das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. Der ISR Lefitolimod wird zurzeit im Rahmen einer pivotalen Studie für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs entwickelt. Wesentliche Daten der Phase-II-Studie IMPULSE in kleinzelligem Lungenkrebs wurden im April 2017 bekannt gegeben. Derzeit erfolgen detaillierte Auswertungen der IMPULSE-Daten sowie der Daten der Erweiterungsphase der TEACH-Studie in HIV, die im August 2017 veröffentlicht wurden. Zudem wird Lefitolimod derzeit in einer Phase-I-Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Ipilimumab (Yervoy®) in verschiedenen Krebserkrankungen untersucht. Neben verschiedenen Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in einer klinischen Studie Phase III befindet, einer der wenigen marktnahen Produktkandidaten im Bereich der Immunonkologie. (02.02.2018/ac/a/nw)







Berlin (www.aktiencheck.de) - MOLOGEN-Aktie: Kapitalerhöhung beschlossen - AktiennewsDer Vorstand der MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN) hat in Konkretisierung der mit dem US-Investor Global Corporate Finance (GCF) geschlossenen Aktienbezugsvereinbarung vom 24. Oktober 2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage des satzungsmäßigen genehmigten Kapitals eine Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der MOLOGEN AG:Das Grundkapital der Gesellschaft wurde durch Ausgabe von 200.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien von EUR 34.570.755 auf EUR 34.770.755 erhöht. Die neuen Aktien wurden, wie bereits im Rahmen der ersten Ausübung im Dezember 2017, mit GCF privat platziert. Der Platzierungspreis liegt bei EUR 2,225 je neuer Aktie. Durch diese zweite Ausübung erhielt MOLOGEN Bruttoerlöse von EUR 445.000, was zusammen mit der ersten Ausübung einen Gesamtbetrag von EUR 1.049.250 ergibt, entsprechend der vereinbarten Aktienbezugsvereinbarung mit GCF.Wie in der Ad hoc-Mitteilung vom 24. Oktober 2017 und 18. Dezember 2017 mitgeteilt, wird MOLOGEN in den kommenden Monaten ihr Recht gegenüber dem Investor GCF aus der geschlossenen Aktienbezugsvereinbarung weiter geltend machen und weitere Ausübungen ("Draw Down Notice") in Höhe von maximal 2.919.725 noch ausstehenden Aktien durchführen. (Pressemitteilung vom 01.02.2018)Xetra-Aktienkurs MOLOGEN-Aktie:2,525 EUR +1,00% (01.02.2018, 17:36)