Folglich seien einige Lösungen von Vaxtor auch bereits auf der "MOBOTIX 7"-Plattform verfügbar. Erwähnenswert sei nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG zudem, dass die Software nicht nur bloße numerische Attribute scannen und analysieren könne, sondern anders als die Lösungen vieler Wettbewerber simultan auch zahlreiche weitere Eigenschaften der erfassten Objekte wie etwa Farben oder Fahrzeugtypen identifiziere. Dadurch lasse sie sich auch unmittelbar zur Erkennung von Objekten in anderen Branchen wie der Luftfahrt oder der Container-Logistik einsetzen. Die Integration von Vaxtor stelle nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG somit insgesamt eine durchaus sinnvolle Erweiterung der Produktpalette von MOBOTIX dar.



Der verhaltene Jahresauftakt sowie die (Ergebnis-)Guidance für das laufende Geschäftsjahr würden zeigen, dass MOBOTIX länger als erhofft benötige, um den angestoßenen Transformationsprozess hin zu einem integrierten Lösungsanbieter mit dynamisch wachsendem Software-Geschäft erfolgreich zu vollziehen. Die Akquisition der Vaxtor Group verdeutliche jedoch zumindest die strategische Marschrichtung des Konzerns, die sich langfristig auszahlen könnte.



Kurzfristig dürfte die zähe operative Performance jedoch Bestand haben, sodass Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, infolge gesenkter Schätzungen sein Rating "halten" für die MOBOTIX-Aktie mit einem reduzierten Kursziel von 5,60 Euro (zuvor: 6,00 Euro) bestätigt. (Analyse vom 20.01.2022)



Darüber hinaus sei der vollständige Erwerb der Vaxtor Group bekannt gegeben worden, der die Erlösbasis im vergleichsweise margenstarken Software-Geschäft im Fall einer erfolgreichen Integration stärken dürfte.Hauptgrund für die ergebnisseitig signifikante Abweichung zu den vorläufigen Zahlen seien Vorwürfe der französischen Wettbewerbsbehörden, im Rahmen derer MOBOTIX wegen unzulässiger Preisabsprachen in den Geschäftsjahren 2011/12 bis 2017/18 nun eine Strafe in Höhe von rund 0,65 Mio. Euro auferlegt worden sei. Daher habe der Konzern vorsorglich eine Rückstellung in Höhe von 0,70 Mio. Euro gebildet, wobei der Vorstand mit Abschluss des laufenden Berufungsverfahrens von einer deutlichen Reduzierung der Strafe ausgehe. Angesichts dieser Belastung ergebe sich für das abgelaufene Geschäftsjahr anstatt des vorab berichteten EBITs von 1,0 Mio. Euro nunmehr ein Niveau von ca. 0,2 Mio. Euro (-95,0% yoy). Nach Aussage des Managements sei die damalige Vertriebsstruktur bereits in 2018 vollständig umgestellt worden, sodass über den Vorwurf hinausgehende Risiken nicht bestehen dürften.Im Auftaktquartal des neuen Geschäftsjahres habe der Konzernerlös mit 12,8 Mio. Euro rund 14,7% unter dem Vorjahreswert gelegen und damit auch die Erwartung der Aktienanalysten von der Montega AG (MONe: 15,5 Mio. Euro) verfehlt. Als wesentliches Hemmnis habe sich gemäß Vorstand die unverändert geringe Investitionsbereitschaft vor allem bei Betreibern von Hotels und Einkaufszentren im Zuge der fortwährenden Corona-Pandemie gezeigt. Auch der für MOBOTIX wichtige Zielmarkt USA habe angesichts des länger als ursprünglich geplant andauernden Ramp-ups des dortigen Vertriebsstamms noch nicht die erhofften Beiträge liefern können. Ergebnisseitig ergebe sich aus der schwächer als erwarteten Top-Line in Kombination mit u.a. einer gleichzeitig deutlich gestiegenen Personalaufwandsquote (u.a. durch Personalaufbau am Standort USA) in Q1 ein negativer EBIT-Beitrag von -1,5 Mio. Euro (Vj: 1,2 Mio. Euro).Für das laufende Geschäftsjahr erwarte MOBOTIX eine zweistellige Wachstumsrate des Umsatzes auf 70 bis 73 Mio. Euro, was im Einklang mit unserer bisherigen Schätzung stehe. Als wesentliche Treiber sollten dabei weltweite Nachholeffekte infolge der sich voraussichtlich sukzessive verbessernden Pandemie-Situation sowie die angestrebte Expansion im US-Markt dienen. Zusätzlich bestätige der strategische Ankerinvestor Konica Minolta bereits, seine produktbezogenen Abnahmen bei MOBOTIX im Rahmen einer gemeinschaftlichen globalen Vertriebsoffensive in diesem Jahr auf mindestens 10,0 Mio. Euro zu erhöhen (MONe Vj.: 9,0 Mio. Euro).Auf Basis des Q1-Umsatzes (12,8 Mio. Euro) impliziere das untere Ende dieser angestrebten Bandbreite einen durchschnittlichen Quartalserlös von ca. 19,0 Mio. Euro, was nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG angesichts der andauernden Spannungen an den Beschaffungsmärkten (u.a. Engpässe bei Halbleitern) in Kombination mit einer noch relativ geringen Visibilität hinsichtlich der Verbesserung der Pandemielage momentan als eher ambitioniert erscheine. Auch der Aufbau des Vertriebsnetzwerks in den USA dürfte zumindest kurzfristig weiterhin von Restriktionen beeinflusst sein. Die Aktienanalysten von der Montega AG würden sich daher etwas konservativer positionieren und nun einen Konzernerlös leicht unterhalb dieser kommunizierten Guidance erwarten.Mit einem EBIT-Zielkorridor von 1,5 bis 3,0 Mio. Euro liege das avisierte Ergebnisziel hingegen deutlich unter der bisherigen Prognose der Aktienanalysten von der Montega AG (MONe alt: 4,4 Mio. Euro). Dieser verhaltene Ausblick sei nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG vornehmlich ein Indiz für nach wie vor hinter den Erwartungen zurückbleibende Erlöse aus dem margenstarken Software-Geschäft. Zusätzlich dürfte der langsamer als geplante Ausbau der Geschäftsaktivitäten in den USA in den kommenden Monaten noch belastend auf die Erträge wirken. Die Aktienanalysten von der Montega AG würden sich daher für das Geschäftsjahr 2021/22 mit ihrem derzeitigen Kenntnisstand auch ergebnisseitig defensiver positionieren und ein EBIT am unteren Ende der veröffentlichten Bandbreite prognostizieren.Darüber hinaus habe MOBOTIX in dieser Woche den vollständigen Erwerb der Vaxtor Group (Tres Cantos, Spanien) verkündet. Nach Unternehmensangaben werde der Kaufpreis der Akquisition in drei Tranchen aufgeteilt, wobei die erste (MONe: ca. ein Drittel des Kaufpreises) mit dem Closing der Transaktion fällig werde und der restliche Anteil an Earn-Out-Komponenten in den nächsten Jahren gebunden sei. Die Finanzierung solle aus einem geringen Anteil eigener Aktien (MONe: Weniger als 5%) und vornehmlich Cash bestehen, der Kaufpreis dürfte nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG bei 5 bis 6 Mio. Euro liegen.In Anbetracht eines Umsatzerlöses von rund 2,1 Mio. Euro und einem EBIT im niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich dürfte Vaxtor umgehend positive Beiträge zum Konzernergebnis liefern, da die Aktienanalysten von der Montega AG davon ausgehen würden, dass die Gesellschaft weiterhin weitgehend eigenständig agieren werde und somit keine substanziellen Integrationskosten anfallen würden.Mit Blick auf das erwartete Wachstum des Weltmarktes für die von Vaxtor angebotenen Lösungen (CAGR 2020 bis 2025e: ca. 10,6%) würden die Aktienanalysten von der Montega AG von jährlichen Erlössteigerungen im niedrigen zweistelligen Prozentbereich bei einer niedrigen zweistelligen EBIT-Marge ausgehen. Das Management erwarte das Closing zwar noch innerhalb des laufenden Q1, angesichts der noch ausstehenden Genehmigung durch die spanischen Behörden hätten die Aktienanalysten von der Montega AG die erwarteten Beiträge des Targets jedoch noch nicht berücksichtigt.Vaxtor sei ein international agierender Spezialist für die automatisierte Erfassung von Buchstaben, Zahlen, Barcodes oder anderen maschinenlesbaren Daten und besitze somit eine hohe Expertise im Bereich Deep Learning und künstliche Intelligenz in der kamerabasierten optischen Zeichenerkennung. So habe das Unternehmen z.B. auch mit MOBOTIX bereits seit 2020 im Rahmen einer Technologiepartnerschaft zusammengearbeitet, was einen sichtlichen Vorteil bei der Integration mit sich bringe, da die Software-Strukturen bereits bekannt und mit den Lösungen von MOBOTIX entsprechend kompatibel seien.