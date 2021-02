XETRA-Aktienkurs MLP-Aktie:

6,39 EUR -2,89% (26.02.2021, 12:41)



Tradegate-Aktienkurs MLP-Aktie:

6,39 EUR -1,24% (26.02.2021, 13:00)



ISIN MLP-Aktie:

DE0006569908



WKN MLP-Aktie:

656990



Ticker-Symbol MLP-Aktie:

MLP



Kurzprofil MLP SE:



Die MLP Gruppe (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) ist der Partner in allen Finanzfragen - für private Kunden genauso wie für Firmen und institutionelle Investoren. Mit fünf Marken, die in ihren Märkten jeweils führende Positionen einnehmen, bieten wir ein breites Leistungsspektrum:



- MLP: Gesprächspartner in allen Finanzfragen



- FERI: Investmenthaus für institutionelle Investoren und große Privatvermögen



- DOMCURA: Assekuradeur mit Fokus auf privaten und gewerblichen Sachversicherungen



- TPC: Spezialist im betrieblichen Vorsorgemanagement für Unternehmen



- DEUTSCHLAND.Immobilien: Marktplatz für Anlageimmobilien



Ausgangspunkt in allen Bereichen sind die Vorstellungen unserer Kunden. Darauf aufbauend stellen wir ihnen ihre Optionen nachvollziehbar dar, so dass sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Bei der Umsetzung greifen wir auf die Angebote aller relevanten Produktanbieter zurück. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen. Manfred Lautenschläger und Eicke Marschollek haben MLP 1971 gegründet. Bei MLP sind mehr als 2.000 selbstständige Kundenberater und gut 1.800 Mitarbeiter tätig. (26.02.2021/ac/a/nw)







Wien (www.aktiencheck.de) - MLP meldet das siebte Jahr in Folge steigende Umsätze - Aktiennews2020 war für den Finanzvertrieb MLP (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) trotz Covid-19-Pandemie erneut ein erfolgreiches Jahr, so die Experten von "FONDS professionell".Umsatz und Gewinn seien gestiegen, ebenso wie die Zahl der Kunden und auch die der Berater.MLP habe im Geschäftsjahr 2020 nach eigenen Angaben in allen wesentlichen Bereichen zum Teil deutlich zugelegt. Die Gesamterlöse seien um 8,3 Prozent auf 767,3 Millionen Euro gestiegen und hätten dem Finanzvertrieb nach eigenen Angaben das siebte Jahr in Folge Wachstum beschert. Dabei seien die Provisionserlöse um 8,5 Prozent auf 730,4 Millionen Euro gestiegen, die Erlöse aus dem Zinsgeschäft seien mit 15,2 Millionen Euro (16,6 Mio. Euro 2019) marktbedingt rückläufig gewesen.Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe mit 59,4 Millionen Euro trotz Corona-Auswirkungen und fortgesetzter Investitionen um 26,1 Prozent über Vorjahr gelegen. Der Konzernüberschuss betrage 43,2 Millionen Euro, ein Plus von 17 Prozent. Die Zahl der Kunden sei um ein Prozent auf knapp 555.000 gestiegen, die der Firmenkunden sei stabil bei 22.500 geblieben. Auf Jahresfrist sogar um zwei Prozent sei die Zahl der Betreuer (2.086) geklettert.Neuer Rekord bei betreutem VermögenDie Zuwächse hätten sich trotz Corona-Krise auf nahezu alle Beratungsfelder erstreckt, so der Konzern aus Wiesloch. Erstmals sei das Vermögensmanagement auf Jahressicht das größte Beratungsfeld. Dies resultiere sowohl aus der sehr positiven Entwicklung im MLP Privatkundengeschäft als auch bei der Tochter Feri. Das betreute Vermögen sei um 3,5 auf den neuen Höchstwert von 42,7 Milliarden Euro gestiegen.Rückgang bei der AltersvorsorgeDurch das Wachstum in diesen und anderen Feldern habe MLP nach eigenen Angaben den Rückgang in der Altersvorsorge deutlich überkompensieren können, in der die Erlöse auf 214,6 Millionen Euro zurückgegangen seien (225,8 Mio. Euro 2019). Hintergrund für die geringeren Erlöse in der Altersvorsorge sei die Pandemie bedingt marktweit sehr verhaltene Entwicklung vor allem in der betrieblichen Altersvorsorge gewesen."Das Jahr 2020 war erfolgreich und ein unfreiwilliger Stresstest für unsere Strategie. Wandlungsfähigkeit, Digitalisierung sowie Stabilität im Geschäftsmodell waren unsere Erfolgsfaktoren. Damit haben wir diese Situation mit Bravour bestanden. Die Grundlage dazu haben wir in den vergangenen Jahren gelegt. MLP ist im Jahr des 50. Jubiläums da, wo wir hinwollten, als wir 2005 unseren Aufbruch begonnen haben", kommentiere Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender von MLP, die Zahlen.