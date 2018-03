ISIN MLP-Aktie:

Kurzprofil MLP AG:



Die MLP Gruppe (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) ist der Partner in allen Finanzfragen - für private Kunden genauso wie für Firmen und institutionelle Investoren. Mit drei Marken, die in ihren Märkten jeweils führende Positionen einnehmen, bietet MLP ein breites Leistungsspektrum:



- MLP Finanzdienstleistungen AG: Gesprächspartner in allen Finanzfragen



- FERI AG: Investmentexperte für institutionelle Investoren und große Privatvermögen



- TPC GmbH: Spezialist im betrieblichen Vorsorgemanagement für Unternehmen



Ausgangspunkt in allen Bereichen sind die Vorstellungen der Kunden. Darauf aufbauend stellt MLP ihnen ihre Optionen nachvollziehbar dar, sodass sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Bei der Umsetzung greift man auf die Angebote aller relevanten Produktanbieter zurück. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen. Manfred Lautenschläger und Eicke Marschollek haben MLP 1971 gegründet. Bei MLP sind knapp 2.000 selbstständige Kundenberater und gut 1.500 Mitarbeiter tätig. (19.03.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - MLP-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MLP AG (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) unter die Lupe.Finanzdienstleister hätten es seit geraumer Zeit schwer an der Börse. Zum einen der Regulator, zum anderen laufe es bei einigen notierten Gesellschaften überhaupt nicht rund, was entsprechend negativ bei der Anlegerschaft ankomme. Richtig so, denn vielen Unternehmen fehle die Anlageeigenschaft, und Aktionäre sollten besser außen vor bleiben. Fast schon mit Desinteresse würden die Aktien von MLP, einem rund 570 Mio. Euro schwerem Wert, eingestuft. Vom Stammsitz in Heidelberg seien wenige Innovationen zu berichten, MLP-Lenker Schroeder-Wildberg sei der Typ Verwalter. Gestaltungswille? Überschaubar bis kaum vorhanden. Was seine Vorteile habe, denn MLP falle kaum durch höhere Risiken auf und wenn mal "gezockt" werde, seien Chance/Risiko-Verhältnisse passend.Die Aktie erpiche das alles nicht, jüngst sei mit 4.97 Euro ein neues 52-Wochen-Tief gebildet worden, woran der Kurs nun leicht nach oben abgeprallt sei. 2017 sei mit dem Titel kein Staat zu machen gewesen, lediglich auf drei Jahre (+39,5%) stehe was Positives angeschrieben. Auf fünf (-16,8%) und auf zehn Jahre (-44%) sei MLP rot. Bleibe das auch die nächsten Jahre so? Schwer zu sagen, doch kurzfristig spreche mehr für als gegen den Titel. So seien 2017 die erwarteten Zahlen geliefert bzw. übertroffen worden, womit für MLP weniger als einmal Umsatz und ein EBIT-Multiple von 8 bezahlt werde. Der Jahresüberschuss von 0,25 Euro je Aktie werde für die Aktionäre zu einer Dividende von 0,20 Euro führen. Damit notiere der Kurs bei 5 Euro auf 4% Rendite. Merklich tiefer würden die Experten den Kurs auf Sicht nicht sehen.Der MLP-Aktie ist ein Zuwachs von 1 bis 1.50 Euro auf mittlere Sicht zuzutrauen - wenn der Regulator nicht mit unsinnigen Regeln daherkommt, die die Finanzvermittlerbranche treffen könnten, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Evotec-Aktienanalyse. Den jüngsten Rauswurf aus dem SDAX sollte man nicht überbewerten. Aktien könnten sich auch außerhalb von Indices positiv entwickeln. (Analyse vom 19.03.2018)Börsenplätze MLP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MLP-Aktie:5,12 EUR -1,35% (19.03.2018, 09:04)XETRA-Aktienkurs MLP-Aktie:5,19 EUR (16.03.2018)