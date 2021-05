Börsenplätze MGM Resorts-Aktie:



XETRA-Aktienkurs MGM Resorts-Aktie:

31,45 EUR -1,56% (12.05.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs MGM Resorts-Aktie:

37,97 USD -2,04% (12.05.2021, 17:36)



ISIN MGM Resorts-Aktie:

US5529531015



WKN MGM Resorts-Aktie:

880883



Ticker-Symbol MGM Resorts-Aktie:

MGG



NYSE-Symbol MGM Resorts-Aktie:

MGM



Kurzprofil MGM Resorts International:



MGM Resorts International (ISIN: US5529531015, WKN: 880883, Ticker-Symbol: MGG, NYSE-Symbol: MGM) ist ein börsennotiertes US-Unternehmen, das Hotels und Spielcasinos betreibt. MGM Resorts hat seinen Sitz in Las Vegas. (12.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MGM Resorts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Hotel-Casino-Betreibers MGM Resorts (ISIN: US5529531015, WKN: 880883, Ticker-Symbol: MGG, NYSE-Symbol: MGM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.MGM Resorts habe jüngst besser als erwartete Zahlen vorgelegt. Zum einen hätten die Umsätze über den Analystenschätzungen gelegen, zum anderen seien die Verluste nicht so ganz schlimm ausgefallen wie befürchtet. Zudem wolle der Hotel-Casino-Betreiber bereits 2022 wieder das Vor-Corona-Level von 2019 erreichen. Und der positive Newsflow halte in Form einer erfreulichen (Öffnungs-)Meldung an.Konkret: MGM habe am Mittwoch gesagt, dass die Nevada-Kontroll-Behörde für Glücksspiel die Einschränkungen für die Spielhallen auf dem Las Vegas Strip komplett aufgehoben habe. Demnach könne das Unternehmen wieder mit 100 Prozent Kapazität (ohne Social-Distancing) operieren. Hintergrund seien die intensiven Bemühungen von MGM, die komplette Belegschaft zu impfen.Die 80-prozentige Belegungsbeschränkung und die Social-Distancing-Anforderungen seien indes außerhalb der Spielhallen weiterhin in Kraft. "Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Wiederauferstehung von Las Vegas und zugleich ein Beweis für die Wichtigkeit von Impfungen", habe MGM-Boss Bill Hornbuckle gesagt.Dass die Spielhallen des Unternehmens auf dem Las Vegas Strip wieder mit voller Auslastung besucht werden dürften, sei ein gutes Zeichen. So gehe es in kleinen (Öffnungs-)Schritten weiter voran - und im US-Spielerparadies erziele MGM rund 40 Prozent seiner Umsätze.Investierte Anleger bleiben daher weiter am Spieltisch sitzen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link