Kurzprofil MGM Resorts International:



MGM Resorts International (ISIN: US5529531015, WKN: 880883, Ticker-Symbol: MGG, NYSE-Symbol: MGM) ist ein börsennotiertes US-Unternehmen, das Hotels und Spielcasinos betreibt. MGM Resorts hat seinen Sitz in Las Vegas. (10.02.2022/ac/a/n)



MGM Resorts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

MGM Resorts habe am Mittwoch nach Börsenschluss starke Q4-Zahlen vorgelegt. Der Hotel- und Casino-Betreiber habe sowohl bei den Erlösen als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen. Vor allem starke Ergebnisse in Las Vegas - aufgrund des gestiegenen inländischen Reiseverkehrs - hätten dabei geholfen.

Unternehmens-Boss Bill Hornbuckle habe gesagt, dass es im Januar beim Gruppengeschäft aufgrund der Omikron-Variante zu Stornierungen und Reise-Verschiebungen auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr gekommen sei. "Die Stornierungen waren zwar hoch, konzentrierten sich aber meist auf einen sehr kurzfristigen Zeitraum mit begrenzten Auswirkungen über den März hinaus", so der MGM-CEO.

Das Unternehmen, das seit Beginn der Corona-Krise eine winzige Dividende zahle, habe 2021 Stammaktien im Wert von rund 1,75 Mrd. USD zurückgekauft.