Boston (www.aktiencheck.de) - Seit den US-Wahlen im letzten Herbst waren die Anleger wie elektrisiert, doch nach meiner Erfahrung haben Präsidentenwechsel einem in die Jahre gekommenen Konjunkturzyklus noch nie neues Leben eingehaucht, so James Swanson, CFA, MFS Chief Investment Strategist.Der derzeitige Aufschwung werde jetzt acht Jahre alt. Zum Vergleich: Im Schnitt hätten Konjunkturzyklen in den USA fünf Jahre gedauert, und der längste Zyklus aller Zeiten gerade einmal zehn. In den letzten Monaten habe sich das Weltwirtschaftswachstum etwas beschleunigt. Es gebe aber wenig Anzeichen dafür, dass dies mehr sei als ein kurzfristiges Zwischenhoch, in einem Zyklus mit vielen Auf und Abs. In den USA würden die Realeinkommen weniger stark steigen und die Gewinnmargen würden zurückgehen. Hinzu kämen einige schwache Frühindikatoren. Der Experte meine deshalb, dass Investoren über den Schutz ihres Kapitals nachdenken sollten - für den Fall, dass der Konjunkturzyklus plötzlich ende.Sei der fast achtjährige Anstieg der Aktienkurse und der Bewertungen gerechtfertigt? Eindeutig ja. Seit März 2009 habe der S&P 500 Index etwa 250% Gesamtertrag verzeichnet, vor allem aus zwei Gründen: erstens wegen der weltweit extrem lockeren Geldpolitik nach der Bankenkrise, durch die die Erträge sicherer Anlagen so niedrig geworden seien, dass risikoreichere Titel plötzlich wesentlich attraktiver schienen als sonst. Und zweitens wegen der gestiegenen Gewinnmargen - die in diesem Konjunkturzyklus etwa 80 bis 90% höher gewesen seien als im Langfristdurchschnitt - und der höheren Cashflows.Aber beides könnte schon bald zu Ende gehen. Die Notenbanken würden weniger expansiv. Die FED befinde sich in einem Zinserhöhungszyklus, und es steige der Druck auf die europäische Zentralbank und andere, ihr Quantitative Easing zu verringern. Die Gewinnmargen würden zurückgehen, weil internationale Unternehmen aufgrund der zurzeit wenig globalisierungsfreundlichen Politik weniger stark auf billige ausländische Arbeitskräfte zurückgreifen würden. Hinzu kämen steigende Kapitalkosten, da die Zinsen steigen würden. Wegen niedriger Investitionen hätten sich die Gewinnmargen zwar einigermaßen gehalten, doch schwäche dies auch den zukünftigen Produktivitätsanstieg.Natürlich könnten Aktien weiter steigen, aber die Investorenerträge würden sehr stark vom Einstiegszeitpunkt abhängen. Wer jetzt, bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21 (gemessen an den Gewinnen der letzten zwölf Monate) in den S&P 500 einsteige, habe nur einen kleinen Puffer, wenn die derzeitige Euphorie nachlasse. Noch deutlicher werde dies, wenn man das durchschnittliche KGV der letzten 40 Jahre betrachte, das nahe 16 liege. Small Caps und Substanzwerte seien sogar noch teurer. Ihre KGVs würden sich Allzeithochs nähern.