Tradegate-Aktienkurs METRO Wholesale & Food Specialist St.-Aktie:

17,268 EUR -0,83% (24.08.2017, 14:14)



ISIN METRO Wholesale & Food Specialist St.-Aktie:

DE000BFB0019



WKN METRO Wholesale & Food Specialist St.-Aktie:

BFB001



Ticker-Symbol METRO Wholesale & Food Specialist St.-Aktie:

B4B



Kurzprofil METRO Wholesale & Food Specialist AG (neue METRO):



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015/16 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. EUR. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. Mehr Informationen unter www.metroag.de. (24.08.2017/ac/a/nw)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - METRO Wholesale & Food Specialist-Aktienanalyse von Analyst Christian Bruns von Equinet:Christian Bruns, Analyst der Investmentbank Equinet, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Großhandels- und Lebensmittelspezialisten METRO Wholesale & Food Specialist AG (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B).Das dritte Geschäftsquartal des Lebensmitteleinzelhändlers sei wenig inspirierend verlaufen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Nachrichtenfluss dürfte allerdings besser werden, u.a. wegen der erwarteten Aufnahme in den MDAX.Christian Bruns, Analyst von Equinet, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die METRO Wholesale & Food Specialist St.-Aktie mit einem Kursziel von 29 Euro bestätigt. (Analyse vom 24.08.2017)Xetra-Aktienkurs METRO Wholesale & Food Specialist St.-Aktie:17,20 EUR -1,06% (24.08.2017, 15:38)