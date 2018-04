Börsenplätze METRO-Aktie:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015/16 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. EUR. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. Mehr Informationen unter www.metroag.de. (11.04.2018/ac/a/d)



Neuss (www.aktiencheck.de) - Creditreform Rating hat am 28. März 2018 ein unbeauftragtes Rating (BBB-; stabiler Ausblick) über die METRO AG (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) erstellt.Die METRO AG (Konzern) - im Folgenden METRO genannt - sei ein führender Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel und in weltweit 35 Ländern mit rund 150.000 Mitarbeitern aktiv. Das Geschäft gliedere sich in das Betreiben von Großmärkten und Distributionsstandorten (international) sowie Hypermärkten (national) über die Geschäftskunden (B2B) bzw. Endverbraucher (B2C) bedient würden. METRO sei im Jahr 2017 aus der Aufspaltung der METRO GROUP entstanden, aus der auch die auf den Bereich "Consumer Electronics" fokussierte CECONOMY hervorgegangen sei.Mit einem Umsatz von 37,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 36,5 Mrd. Euro) habe METRO im Geschäftsjahr 2016/17 ein moderates Wachstum von 1,6% verzeichnet. Während der Großhandelsumsatz um 3,0% auf 29,9 Mrd. Euro habe zulegen können, habe im Einzelhandel ein Umsatzrückgang von 3,1% auf 7,2 Mrd. Euro hingenommen werden müssen. Der Gewinn sei mit 359 Mio. Euro (Vorjahr: 501 Mio. Euro) schwächer als im Vorjahr ausgefallen, was primär auf den Entfall von Sondererlösen zurückzuführen gewesen sei, die das Ergebnis im Vorjahr gestützt hätten. Hinzu gekommen seien Einmalaufwendungen aus der Restrukturierung.Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds erwarte METRO für das Geschäftsjahr 2017/18 ein Wachstum in der Größenordnung des Vorjahres. Dieses solle erneut maßgeblich durch den Geschäftsbereich "Wholesale" getrieben sein. Das EBITDA (ohne Immobiliengeschäft) solle mit 10% dagegen merklich stärker wachsen. Neben Neueröffnungen seien auch der Ausbau des Belieferungsgeschäfts sowie das Ausrollen eines neuen Marktkonzepts in der Sparte "real" in die Prognose einbezogen. Mit den Zahlen des ersten Quartals 2017/18 habe METRO die jahresbezogene Prognose weitgehend bestätigen können.ErgebnisRatingausblickDer einjährige Ausblick für das Rating von METRO sei stabil. Er unterliege der Annahme eines stabilen konjunkturellen Umfelds, bei dem das Unternehmen trotz struktureller Belastungen und anspruchsvoller Marktbedingungen seine geschäftlichen Ziele erreichen könne. Eine schwächer als erwartete Marktentwicklung bzw. strukturelle Unwägbarkeiten sollten ausgeglichen werden können.