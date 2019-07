Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

15,14 EUR -1,69% (25.07.2019, 15:06)



Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

15,185 EUR -1,72% (25.07.2019, 15:16)



ISIN METRO-Aktie:

DE000BFB0019



WKN METRO-Aktie:

BFB001



Ticker-Symbol METRO-Aktie:

B4B



Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit rund 24 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei.



Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, im Dow Jones Sustainability Index ist METRO seit vier Jahren Branchen-Primus. Das Unternehmen ist in 36 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017/18 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 36,5 Mrd. EUR. Für die Einzelhandelskette Real mit ihren 34.000 Mitarbeitern hat METRO AG im September 2018 den Verkaufsprozess eingeleitet. (25.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die METRO-Stammaktie (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B).Die Zahlen für Q3 2018/19 (30.06.) seien sowohl beim Umsatz (+2,8% y/y auf 7,55 Mrd. Euro) als auch ergebnisseitig (u.a. EBITDA: +14,0% y/y auf 347 Mio. Euro) solide ausgefallen und hätten im Rahmen der Analysten-Erwartungen (7,50 Mrd. Euro bzw. 340 Mio. Euro) gelegen. Den Ausblick für 2018/19 (30.09.) habe METRO auf Konzernebene bestätigt (u.a. Anstieg des Konzernumsatzes von 1% bis 3% y/y; Rückgang des EBITDA vor Immobilientransaktionen von 2% bis 6% y/y). Bezüglich des Verkaufs von Real an den Immobilieninvestor Redos habe sich CEO Koch zuversichtlich gezeigt, bis September eine Vereinbarung zu erzielen. Für den gleichen Zeitraum erwarte er auch eine Entscheidung über einen Partner für das China-Geschäft, was der Analyst positiv werte.Des Weiteren habe das METRO-Management erwartungsgemäß die Übernahmeofferte des Investors EPGC in Höhe von 16,00 Euro je Stammaktie abgelehnt. Im Gegensatz zum Management rate der Analyst den METRO-Stammaktionären, die Übernahmeofferte von EPGC anzunehmen. Sollten sich zu viele Aktionäre in Erwartung einer höheren Offerte zurückhalten, dann bestehe das Risiko eines Verfehlens der Mindestannahmeschwelle und damit das Scheitern der Offerte. Dann könnte die METRO-Stammaktie unter Abgabedruck geraten.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, behält seine EPS-Prognosen (2018/19e: 0,06 Euro; 2019/20e: 1,07 Euro) bei und bestätigt sein "halten"-Votum für die METRO-Aktie. Das Kursziel laute unverändert 16,00 Euro (Höhe des Übernahmeangebots). (Analyse vom 25.07.2019)Börsenplätze METRO-Aktie: