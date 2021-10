Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist im Lebensmittelgroßhandel. An der Spitze des Konzerns steht die METRO AG als zentrale Managementholding. Sie nimmt Aufgaben der Konzernführung wahr, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Controlling, Recht und Compliance. Zudem sind zentrale Führungs- und Verwaltungsfunktionen für METRO Wholesale in der METRO AG angesiedelt.



Im Kerngeschäft Großhandel ist METRO Wholesale weltweit mit 679 Märkten in 24 Ländern aktiv. Außerdem ist METRO Wholesale in weiteren 10 Ländern mit dem Belieferungsgeschäft (Food Service Distribution, FSD) tätig. Zum Belieferungsgeschäft zählen u. a. der METRO Lieferservice sowie die Belieferungsspezialisten Classic Fine Foods, Pro à Pro und Rungis Express.



Unter Sonstige werden u.a. die Digitalisierungsaktivitäten des Konzerns gebündelt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Aktivitäten der 2015 gegründeten Geschäftseinheit Hospitality Digital, die digitale Lösungen für die Kunden aus der Gastronomie entwickelt und Schnittstellen zu den digitalen Produkten des klassischen Großhandelsgeschäfts schafft.



Darüber hinaus umfasst das Segment Sonstige u. a. die Servicegesellschaften METRO PROPERTIES, METRO LOGISTICS, METRO DIGITAL, METRO ADVERTISING und METRO SOURCING. Diese Gesellschaften erbringen innerhalb des Konzerns Dienstleistungen in den Bereichen Immobilien, Logistik, Informationstechnologie, Werbung und Beschaffung. (27.10.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die METRO-Stammaktie (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B).METRO habe nach vorläufigen Umsatzzahlen im vierten Quartal 2020/21 (30.09.) den Umsatz um 9,5% (Q3 2020/21: +12,2% y/y; Q2 2020/21: -15,9% y/y; Q1 2020/21: -16,0% y/y) auf 7,1 (Vj.: 6,5; Analysten-Prognose: 7,0; Marktkonsens: 6,7) Mrd. Euro steigert. Flächenbereinigt (währungsbereinigt und vergleichbare Basis) habe sich ein Zuwachs von 8,8% (Analysten-Prognose: +6,4%; Marktkonsens: +3,4%) y/y ergeben.METRO habe dabei von der Erholung der HoReCa-Nachfrage profitiert (Hotels, Restaurants, Caterer). Wachstumstreiber seien Westeuropa (ohne Deutschland) mit einem Umsatzzuwachs von 11,8% auf 2,9 (Vj.: 2,6) Mrd. Euro (flächenbereinigt: +9,7% y/y) und Osteuropa (ohne Russland) mit +12,9% auf 2,1 (Vj.: 1,8) Mrd. Euro gewesen, während Deutschland einen Umsatzrückgang (-3,0% y/y auf 1,2 Mrd. Euro; flächenbereinigt: -2,3% y/y) habe hinnehmen müssen.Im Geschäftsjahr 2020/21 (30.09.) sei der Konzernumsatz um 3,4% auf 24,8 (Vj.: 25,6) Mrd. Euro (flächenbereinigt: -0,4% y/y) gesunken und damit die Guidance erreicht. Die Ergebnisprognose (stabile Wechselkurse und ohne Portfolioanpassungen) sei angehoben worden (bereinigtes EBITDA am oberen Ende der Bandbreite von -75 bis +50 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (1.158 Mio. Euro; impliziert 1.083 bis 1.208 Mio. Euro; 9M 2020/21: 800 Mio. Euro)). Der Analyst halte den Ausblick für erreichbar. Seine Prognosen (u.a. EPS 2020/21e: 0,19 (alt: 0,12 Euro), EPS 2021/22e: 0,62 (alt: 0,55) Euro) hebe er mehrheitlich an. Aktuell sehe er die insgesamt sehr soliden Umsatzzahlen, die Anhebung des Ausblicks sowie die substanzielle Erholung der HoReCa-Nachfrage bereits größtenteils eingepreist.