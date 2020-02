Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

12,34 EUR -1,95% (13.02.2020, 12:08)



Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

12,34 EUR -2,72% (13.02.2020, 12:19)



ISIN METRO-Aktie:

DE000BFB0019



WKN METRO-Aktie:

BFB001



Ticker-Symbol METRO-Aktie:

B4B



Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit rund 24 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei. Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, im Dow Jones Sustainability Index ist METRO seit vier Jahren Branchen-Primus. Das Unternehmen ist in 36 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017/18 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 36,5 Mrd. EUR. Für die Einzelhandelskette Real mit ihren 34.000 Mitarbeitern hat METRO AG im September 2018 den Verkaufsprozess eingeleitet. (13.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Großhandels- und Lebensmittelspezialisten METRO AG (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) unter die Lupe.Der deutsche Handelskonzern wolle sich von seinem Sorgenkind Real trennen. Ein Verkauf an ein Konsortium um den Immobilieninvestor X-Bricks stehe unmittelbar bevor. Doch im vergangenen Quartal habe METRO nochmals einen dreistelligen Millionen-Betrag auf die Supermarktkette abschreiben müssen. Der durch den Verkauf angestrebte Mittelzufluss dürfte das nur knapp ausgleichen.Trotz des wohl kurz bevorstehenden Verkaufs der Real-Supermärkte dürfte METRO sich nicht so schnell erholen. Einer der jüngsten Wachstumstreiber - Asien - könnte durch die Coronavirus-Krise belastet werden. Auch der beabsichtigte Verkauf des China-Geschäfts könnte deshalb weniger als erhofft einbringen. Auf absehbare Zeit dürfte auch die METRO-Aktie keine nennenswerte Sprünge machen. Es bleibe dabei: Anleger sollten dem Treiben von der Seitenlinie aus zuschauen. Auch charttechnisch sehe METRO alles andere als gut aus, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze METRO-Aktie: