Börsenplätze METRO-Aktie:



Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

16,435 EUR -0,69% (20.02.2018, 12:56)



Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

16,44 EUR -2,43% (20.02.2018, 13:02)



ISIN METRO-Aktie:

DE000BFB0019



WKN METRO-Aktie:

BFB001



Ticker-Symbol METRO-Aktie:

B4B



Kurzprofil METRO GROUP:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015/16 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. EUR. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. Mehr Informationen unter www.metroag.de. (20.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Gerold Deppisch, Investmentanalyst von der LBBW:Gerold Deppisch, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B).Die Metro AG habe im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 (Geschäftsjahresende 30.09.) den Umsatz um 0,2% auf 10,1 Mrd. EUR gesteigert. Das flächenbereinigte Umsatzwachstum habe bei 0,8% und damit über den Wachstumsraten des Vorjahresquartals (+0,2%) und des vierten Quartals 2016/17 (+0,5%) gelegen. Die Umsatzzunahme sei im Wesentlichen auf das Segment Metro Wholesale (flächenbereinigt +1,0%) zurückzuführen gewesen. Wenngleich Deutschland (+2,2%), West- (+0,7%) und Osteuropa (+6,4%) im ersten Quartal eine gute Entwicklung gezeigt hätten, sei das Unternehmen in Russland von einem vergleichsweise starken Rückgang (-8,9%; Vj. 0,9%, aber Q4 2016/17 bereits -7,5%) betroffen gewesen.In Russland habe sich nach Aussage des Managements der intensivere Wettbewerb durch Einzelhandelsketten bemerkbar gemacht. Das Unternehmen gebe sich allerdings zuversichtlich, unter anderem mit einer neuen Preispolitik dagegen zu steuern. Bei Real sei der Umsatz mehr oder weniger mit 2,0 Mrd. EUR auf dem Vorjahresniveau geblieben. Das EBITDA sei vor Erträgen aus Immobilientransaktionen um 7,6% auf 608 Mio. EUR und die EBITDA-Marge von 5,6% auf 6,0% gestiegen. Das Nettoergebnis habe von einem steuerlichen Basiseffekt profitiert, nachdem die Steuerquote im Vorjahr von Spaltungsaufwendungen und Aufwendungen für die Neuausrichtung beeinträchtigt gewesen sei. Dadurch sei das Nettoergebnis um 87% auf 232 Mio. EUR gestiegen. Es sei allerdings damit zu rechnen, dass der Steuereffekt in den nächsten Quartalen geringer ausfallen werde.Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei bestätigt worden. Beim EBITDA vor Immobilienerträge strebe das Management einen Anstieg um 10% an, ausgehend von 1,4 Mrd. EUR im Vorjahr. Die Immobilienerträge dürften dabei auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Das Ergebnis je Aktie solle, ausgehend von 0,89 EUR, um rund 30% steigen. Das aktualisierte DCF-Modell weise einen fairen Wert von 20,63 EUR aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link