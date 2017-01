Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

31,215 EUR -0,16% (12.01.2017, 11:45)



Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

31,20 EUR -0,27% (12.01.2017, 11:57)



ISIN METRO-Aktie:

DE0007257503



WKN METRO-Aktie:

725750



Ticker-Symbol METRO-Aktie:

MEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol METRO-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil METRO GROUP:



Die METRO GROUP (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: MEO, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) zählt zu den bedeutendsten internationalen Handelsunternehmen. Sie erzielte im Geschäftsjahr 2014/15 einen Umsatz von rund 59 Mrd. EUR. Das Unternehmen ist in 29 Ländern an über 2.000 Standorten tätig und beschäftigt mehr als 220.000 Mitarbeiter. Die Leistungsfähigkeit der METRO GROUP basiert auf der Stärke ihrer Vertriebsmarken, die selbständig am Markt agieren: METRO/MAKRO Cash & Carry - international führend im Selbstbedienungsgroßhandel, Media Markt und Saturn - europäischer Marktführer im Bereich Elektrofachmärkte, und Real SB-Warenhäuser. (12.01.2017/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace LLP reduziert Netto-Leerverkaufsposition in METRO-Aktien deutlich:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Handelskonzerns METRO GROUP (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: MEO, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) stark gesenkt.Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 10.01.2017 seine Shortposition von 1,29% auf 1,19% der METRO-Aktien abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hegdefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den METRO-Aktien:1,10% Pelham Long Short Master Fund Ltd (05.02.2016)0,75% Hengistbury Investment Partners LLP (06.09.2016)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der METRO GROUP: mindestens 3,04%.Börsenplätze METRO-Aktie: