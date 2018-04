Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. Euro. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. (25.04.2018/ac/a/d)



Haar (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Großhandels- und Lebensmittelspezialisten METRO AG (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) unter die Lupe.Olaf Koch, Chef von METRO, habe die Märkte vergangene Woche geschockt. Die Aktie sei auf unter 12 Euro abgestürzt. Grund sei eine Gewinnwarnung gewesen. Das bereinigte EBITDA solle im Jahr 2017/18 statt um etwa 10% nur leicht wachsen. Die Umsatzerwartung sei marginal angepasst worden. Grund für die Anpassung der Prognose sei das Geschäft in Russland, welches sich schwächer als erwartet entwickle. Parallel führe Koch aus, dass die Verhandlungen mit der Gewerkschaft ver.di über eine wettbewerbsfähige Entgeltstruktur für Real ohne Ergebnis beendet worden seien. METRO gehört mit zu unseren schlechtesten Empfehlungen der letzten zwölf Monate, so die Experten von "Vorstandswoche.de". Die Experten hätten die METRO-Aktie im Herbst 2017 bei Kursen von 16,60 Euro empfohlen. Der Kursrutsch erscheine ihnen etwas übertrieben.Für Trader ist die METRO-Aktie derzeit wegen der Volatilität ideal, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Trader sollten auf einen Rebound spekulieren. (Analyse vom 25.04.2018)Börsenplätze METRO-Aktie: